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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял лидеров политических партий Бангладеш

По словам спецкора ВИА, в рамках официального визита в Бангладеш утром 22 сентября председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ принял председателя Коммунистической партии Бангладеш (КПБ) Шах Алама, председателя Рабочей партии, председателя комитета социального обеспечения Национального собрания Бангладеш Рашид Кхан Менон.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ принял председателя Коммунистической партии Бангладеш Шах Алама. Фото: Зоан Тан/ВИА  
*Принимая председателя КПБ, Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что визит приурочен к празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, выразил надежду, что этот визит будет способствовать укреплению и расширению дружественных отношений и развитию сотрудничества во всех областях, включая каналы политических партий и обмены между людьми.

Выонг Динь Хюэ подтвердил, что на протяжении полувека Вьетнам всегда был благодарен за ценную поддержку и помощь, которую Коммунистическая партия и народ Бангладеш оказывали Вьетнаму в войне сопротивления за национальную независимость, а также в деле строительства и развития страны, включая вклад коммунистов Бангладеш, погибших в 1973 году во время участия в протестах против войны во Вьетнаме. По этому случаю Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ почтительно передал приветствие от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг председателю и руководству КПБ.

Со своей стороны председатель КПБ Шах Алам выразил свое восхищение президентом Хо Ши Мином, страной и народом Вьетнама в борьбе за национальную независимость, а также в деле строительства и развития страны, выразил радость по поводу того, что Вьетнам твердо стоит на пути к социализму. Основываясь на отношениях между двумя Партиями, председатель КПБ надеется, что Вьетнам вскоре сможет стать партнером Бангладеш по развитию.

На встрече лидеры также выразили мнение, что две страны продолжают поддерживать взгляды и позиции друг друга на многосторонних и международных форумах, в том числе поддерживая дух Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, обеспечивая безопасность и свободу судоходства в Восточном море, разрешение споров мирными средствами.

*На встрече с председателем Рабочей партии Бангладеш, председателем комитета социального обеспечения Национального собрания Бангладеш Рашид Кхан Менон и членами Партии, председатель НС Выонг Динь Хюэ с уважением поблагодарили народ Бангладеш и левые силы Бангладеш за то, что они всегда поддерживали Вьетнам в прошедшей борьбе за национальную независимость, а также в сегодняшнем социально-экономическом развитии и международной интеграции, передал приветствия и пожелания доброго здоровья от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга председателю Рабочей партии Бангладеш Рашиду Кхану Менону и членам Партии.

Рашид Кхан Менон поблагодарил Выонг Динь Хюэ за встречу, подчеркнул, что Бангладеш и Вьетнам на протяжении многих лет являются близкими друзьями, разделяя многие общие ценности мира, сотрудничества и развития во всем мире.

Учитывая все еще очень большой потенциал и взаимодополняемость экономик двух стран, председатель Рабочей партии Бангладеш заявил, что обе стороны могут укрепить тесное сотрудничество на благо обеих стран и народов двух стран, надеясь, что обе стороны увеличат обмен делегациями, особенно молодежными и женскими...

Подтверждая, что Партия и Государство Вьетнам всегда ценят и желают укреплять традиционные дружественные отношения с Бангладеш во всех каналах и областях, председатель НС Выонг Динь Хюэ желает, чтобы Коммунистическая партия Вьетнама и Рабочая партия Бангладеш усилили обмен теоретическим и практическим опытом в партийном строительстве, строительстве страны и развитии в современном контексте, обе договорились укреплять сотрудничество и обмен молодежными делегациями, поскольку молодежь – это будущее страны, играющее решающую роль в отношениях между двумя странами в ближайшее время.

Что касается экономического сотрудничества, председатель НС Выонг Динь Хюэ согласился, что это область, которую необходимо продвигать в ближайшее время, и заявил, что во второй половине дня 22 сентября в столице Дакки две страны проведут главный форум о политике и законах в сфере торговли и инвестиций с участием около 150 предприятий, инвесторов и руководителей профильных министерств и отраслей.

По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ пригласил председателя Рабочей партии Бангладеш посетить Вьетнам в ближайшее время и стать непосредственным свидетелем достижений социально-экономического развития Вьетнама после более чем 35 лет реализации реформ Дой Мой и глубокой международной интеграции.

ИЖВ/ВИА

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