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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял лидеров политических партий Бангладеш
Выонг Динь Хюэ подтвердил, что на протяжении полувека Вьетнам всегда был благодарен за ценную поддержку и помощь, которую Коммунистическая партия и народ Бангладеш оказывали Вьетнаму в войне сопротивления за национальную независимость, а также в деле строительства и развития страны, включая вклад коммунистов Бангладеш, погибших в 1973 году во время участия в протестах против войны во Вьетнаме. По этому случаю Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ почтительно передал приветствие от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг председателю и руководству КПБ.
Со своей стороны председатель КПБ Шах Алам выразил свое восхищение президентом Хо Ши Мином, страной и народом Вьетнама в борьбе за национальную независимость, а также в деле строительства и развития страны, выразил радость по поводу того, что Вьетнам твердо стоит на пути к социализму. Основываясь на отношениях между двумя Партиями, председатель КПБ надеется, что Вьетнам вскоре сможет стать партнером Бангладеш по развитию.
На встрече лидеры также выразили мнение, что две страны продолжают поддерживать взгляды и позиции друг друга на многосторонних и международных форумах, в том числе поддерживая дух Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, обеспечивая безопасность и свободу судоходства в Восточном море, разрешение споров мирными средствами.
*На встрече с председателем Рабочей партии Бангладеш, председателем комитета социального обеспечения Национального собрания Бангладеш Рашид Кхан Менон и членами Партии, председатель НС Выонг Динь Хюэ с уважением поблагодарили народ Бангладеш и левые силы Бангладеш за то, что они всегда поддерживали Вьетнам в прошедшей борьбе за национальную независимость, а также в сегодняшнем социально-экономическом развитии и международной интеграции, передал приветствия и пожелания доброго здоровья от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга председателю Рабочей партии Бангладеш Рашиду Кхану Менону и членам Партии.
Рашид Кхан Менон поблагодарил Выонг Динь Хюэ за встречу, подчеркнул, что Бангладеш и Вьетнам на протяжении многих лет являются близкими друзьями, разделяя многие общие ценности мира, сотрудничества и развития во всем мире.
Учитывая все еще очень большой потенциал и взаимодополняемость экономик двух стран, председатель Рабочей партии Бангладеш заявил, что обе стороны могут укрепить тесное сотрудничество на благо обеих стран и народов двух стран, надеясь, что обе стороны увеличат обмен делегациями, особенно молодежными и женскими...
Подтверждая, что Партия и Государство Вьетнам всегда ценят и желают укреплять традиционные дружественные отношения с Бангладеш во всех каналах и областях, председатель НС Выонг Динь Хюэ желает, чтобы Коммунистическая партия Вьетнама и Рабочая партия Бангладеш усилили обмен теоретическим и практическим опытом в партийном строительстве, строительстве страны и развитии в современном контексте, обе договорились укреплять сотрудничество и обмен молодежными делегациями, поскольку молодежь – это будущее страны, играющее решающую роль в отношениях между двумя странами в ближайшее время.
Что касается экономического сотрудничества, председатель НС Выонг Динь Хюэ согласился, что это область, которую необходимо продвигать в ближайшее время, и заявил, что во второй половине дня 22 сентября в столице Дакки две страны проведут главный форум о политике и законах в сфере торговли и инвестиций с участием около 150 предприятий, инвесторов и руководителей профильных министерств и отраслей.
По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ пригласил председателя Рабочей партии Бангладеш посетить Вьетнам в ближайшее время и стать непосредственным свидетелем достижений социально-экономического развития Вьетнама после более чем 35 лет реализации реформ Дой Мой и глубокой международной интеграции.