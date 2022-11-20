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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял заместителя премьер-министра Камбоджи Мен Сам Ана
Выступая на встрече, председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил свою радость в связи с первым посещением прекрасной страны пагод и башен в рамках Года дружбы Вьетнам-Камбоджа, Камбоджа-Вьетнам и 69-й годовщины Дня независимости Камбоджи, выразив благодарность за теплые чувства, уважительный прием, которые высокопоставленные руководители и народ Камбоджи оказали делегации Вьетнама. С радостью наблюдая за активным развитием Камбоджи в целом, а также столицы Пномпень в частности, председатель НС выразил уверенность в том, что эти достижения развития являются прочной основой для дальнейшего успешного строительства и развития Камбоджи в будущем.
Председатель НС высоко оценил личную роль вице-премьер-министра Мен Сам Ана в частности и Общества камбоджийско-вьетнамской дружбы в целом в продвижении народной дипломатии, культурного обмена, солидарности и дружбы, добрососедства между двумя правительствами и народами двух стран на различных рабочих должностях; в то же время он попросил вице-премьер-министра Мена Сам Ана продолжать поддерживать, заботиться, помогать и создавать благоприятные условия для вьетнамских граждан, предприятий и вьетнамской общины, чтобы они могли жить, работать и вести бизнес стабильно и удобно в Камбодже.
Заместитель премьер-министра Мен Сам Ан выразил свою радость в связи с вновь встречей с председателем НС Выонг Динь Хюэ, высоко оценив первый официальный визит председателя НС Вьетнама в Камбоджу, имеющий большое значение, и не только способствующий укреплению добрососедских отношений, дружбы и всестороннего сотрудничества между двух стран, но и демонстрирующий решительную поддержку Вьетнамом Камбоджи в роли председателя АСЕАН в 2022 году и Генеральной ассамблеи AIPA-43.
Пользуясь этим случаем, заместитель премьер-министра поздравил Вьетнам с большими и всесторонними достижениями за прошедшее время в процессе строительства и развития страны и международной интеграции. Заместитель премьер-министра Мен Сам Ан подтвердил, что обретение мира Камбоджой, как сегодня, является результатом искренней помощи Партии, Государства и народа Вьетнама в освобождении Камбоджи от режима геноцида.
Лидеры двух стран выразили удовлетворение позитивным развитием отношений дружбы, добрососедства и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей за последнее время, особенно тем фактом, что правительства и народы двух стран совместно организовали различные практические мероприятия по случаю Года дружбы Вьетнам-Камбоджа и Камбоджа-Вьетнам 2022.