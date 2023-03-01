Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял заместителя председателя НС Лаоса

Утром 28 февраля в Доме Национального собрания (НС) член Политбюро, председатель НС Выонг Динь Хюэ принял члена ЦК Народно-революционной партии Лаоса, заместителя председателя НС Лаоса Хамбая Дамлата.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ принимает заместителя председателя Национального собрания Лаоса Хамбая Дамлата. Фото: ВИА  
Утром 28 февраля в Доме Национального собрания (НС) член Политбюро, председатель НС Выонг Динь Хюэ принял члена ЦК Народно-революционной партии Лаоса, заместителя председателя НС Лаоса Хамбая Дамлата.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ приветствовал заместителя председателя НС Хамбая Дамлата и делегацию НС Лаоса, находящихся с рабочим визитом во Вьетнаме; поздравив партию и государство Лаос в целом и НС Лаоса с большими и всеобъемлющими достижениями.

Подчеркнув, что НС и Постоянный комитет НС Лаоса гибко отреагировали, приняли очень важные решения, внесли изменения и дополнения, решили трудности, председатель НС Вьетнама выразил уверенность, что Лаос в скором времени преодолеет все вызовы, успешно реализует Национальную программу по решению финансово-экономических трудностей и успешное выполнение 11-го съезда Народно-революционной партии Лаоса, 9-й пятилетний план социально-экономического развития (период 2021-2026 гг.), успешно строя Лаос, чтобы он становился все более процветающим и играл все более высокую роль и положение на международной арене.

Заместитель председателя НС Лаоса Хамбай Дамлат поблагодарил председателя НС Выонг Динь Хюэ за теплый прием; вместе с тем, в рамках данного визита Делегация провела переговоры с заместителем председателя НС Нгуен Кхак Динем, Рабочей комиссией депутатов, рабочие визиты в провинцию Куангнам, города Дананг, Хошимин и Ханой для обмена опытом по организации и деятельности Народного Совета.

Председатель НС подтвердил, что НС Вьетнама всегда готова обмениваться и делиться опытом с НС Лаоса и в то же время желает обмениваться и изучать передовой опыт и эффективные модели Лаоса для того, чтобы деятельность НС, народных советов становились все более и более эффективным.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям провел телефонные переговоры со своим кубинским коллего

Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям провел телефонные переговоры со своим кубинским коллего

28 февраля в штаб-квартире ЦК КПВ по внешним связям, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг провел телефонные переговоры с товарищем Эмилио Лосада Гарсия, главой Международного отдела ЦК Коммунистической партии Кубы
ПОДРОБНЕЕ

Top