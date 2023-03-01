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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял заместителя председателя НС Лаоса
Председатель НС Выонг Динь Хюэ приветствовал заместителя председателя НС Хамбая Дамлата и делегацию НС Лаоса, находящихся с рабочим визитом во Вьетнаме; поздравив партию и государство Лаос в целом и НС Лаоса с большими и всеобъемлющими достижениями.
Подчеркнув, что НС и Постоянный комитет НС Лаоса гибко отреагировали, приняли очень важные решения, внесли изменения и дополнения, решили трудности, председатель НС Вьетнама выразил уверенность, что Лаос в скором времени преодолеет все вызовы, успешно реализует Национальную программу по решению финансово-экономических трудностей и успешное выполнение 11-го съезда Народно-революционной партии Лаоса, 9-й пятилетний план социально-экономического развития (период 2021-2026 гг.), успешно строя Лаос, чтобы он становился все более процветающим и играл все более высокую роль и положение на международной арене.
Заместитель председателя НС Лаоса Хамбай Дамлат поблагодарил председателя НС Выонг Динь Хюэ за теплый прием; вместе с тем, в рамках данного визита Делегация провела переговоры с заместителем председателя НС Нгуен Кхак Динем, Рабочей комиссией депутатов, рабочие визиты в провинцию Куангнам, города Дананг, Хошимин и Ханой для обмена опытом по организации и деятельности Народного Совета.
Председатель НС подтвердил, что НС Вьетнама всегда готова обмениваться и делиться опытом с НС Лаоса и в то же время желает обмениваться и изучать передовой опыт и эффективные модели Лаоса для того, чтобы деятельность НС, народных советов становились все более и более эффективным.