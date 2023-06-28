Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял делегацию Профсоюзного центра трудящихся Кубы

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ устроил в Ханое прием для делегации Профсоюзного центра трудящихся Кубы (СТС) во главе с генеральным секретарем Улисесом Гиларте де Насимиенто, который также является вице-президентом Всемирной федерации профсоюзов. Фото: ВИА