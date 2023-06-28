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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял делегацию Профсоюзного центра трудящихся Кубы
Он рассказал о трудностях и проблемах, с которыми сталкивается карибская страна из-за эмбарго и последствий пандемии COVID-19, стихийных бедствий и недавних пожаров, а также подтвердил, что Вьетнам готов обменяться опытом в национальном строительстве с Кубой.
Вьетнам всегда поощряет свои предприятия инвестировать в Кубу, продолжил он, предложив Кубе еще больше устранить препятствия для инвесторов в стране.
Председатель НС также подтвердил последовательную позицию вьетнамской Партии, государства и народа в поддержке справедливого революционного дела своих кубинских друзей и выразил уверенность в том, что под руководством Коммунистической партии Кубы кубинский народ преодолеет трудности и успешно завершит процесс обновления кубинской социально-экономической модели.
Со своей стороны, Улисес Гиларте де Насимиенто поздравил Вьетнам с его достижениями и выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама вьетнамский народ успешно выполнит задачи, поставленные на 13-м Национальном съезде Партии.
Напомнив об официальном визите Выонг Динь Хюэ на Кубу в апреле прошлого года, он сказал, что визит способствовал углублению двусторонних отношений, а проведенный в рамках визита бизнес-форум помог сохранить и укрепить двусторонние торгово-экономические связи.
Гость проинформировал хозяина встречи об итогах переговоров с председателем Всеобщей конфедерации труда Вьетнама Нгуен Динь Кхангом, в ходе которых стороны обменялись опытом в профсоюзной деятельности.
Куба готовится к празднованию 50-летия визита кубинского лидера Фиделя Кастро в освобожденную зону Южного Вьетнама в провинции Куангчи (сентябрь 1973 года), сказал он, добавив, что СТС будет координировать празднование с заинтересованными ведомствами Вьетнама.
По этому случаю Председатель НС Выонг Динь Хюэ попросил Улисеса Гиларте де Насимиенто передать свое приглашение Председателю Национального собрания Народной Власти Кубы Эстебану Ласо Эрнандесу вновь посетить Вьетнам в ближайшее время.
Ранее в тот же день кубинскую делегацию принял член Политбюро, постоянный член Секретариата ЦК Коммунистической партии Вьетнама, глава Организационного отдела ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.