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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял губернатора провинции Канелонес Уругвая
На приеме губернатор Ямаду Рамон Антонио Орси Мартинес приветствовал и выразил честь приветствовать председателя НС Выонг Динь Хюэ с визитом в Уругвай и провинцию Канелонес, предоставив информацию о потенциале международного сотрудничества провинции, а также выразил желание и далее укреплять сотрудничество с населенными пунктами Вьетнама в частности и с Вьетнамом в целом.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ поделилась некоторыми результатами переговоров с лидерами парламента и встречи с президентом Уругвая, исполняющим обязанности министра иностранных дел и председателем парламента Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) по направлениям развития двусторонних отношений между двумя странами. страны в ближайшее время.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что в дополнение к развитию двустороннего сотрудничества во всех областях политики - дипломатии, экономики - торговли и инвестиций, обороны - безопасности, культуры, образования и обмена контактами между людьми, отношения между населенными пунктами двух стран являются одним из важные факторы для углубления сотрудничества между Вьетнамом и Уругваем.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам готов открыть свои двери для приветствия уругвайских населенных пунктов, включая провинцию Канелонес, для расширения сотрудничества с Вьетнамом, особенно в контексте того, что Вьетнам и Уругвай отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений, тем самым выведя отношения двух стран на новую стадию развития.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ обратился к губернатору Ямаду Рамону Антонио Орси Мартинесу с просьбой создать благоприятные условия для вьетнамских предприятий, а также предприятий провинции Канелонес для доступа, обмена информацией и укрепления взаимопонимания; тем самым, усилить торговую и инвестиционную деятельность, способствуя дальнейшему расширению торгового обмена между Вьетнамом и Уругваем.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ также пожелал, чтобы провинция Канелонес, ее руководители, а также местные предприятия обратили внимание и поддержали достижение консенсуса между предприятиями МЕРКОСУР для содействия переговорам и подписанию Соглашения о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и МЕРКОСУР на благо двух народов, ради сотрудничества и развития в двух регионах Юго-Восточной Азии и Южной Америки, а также в мире.
Со своей стороны, губернатор Ямаду Рамон Антонио Орси Мартинес ознакомил высокопоставленную делегацию Вьетнама с ситуацией в области развития и некоторыми потенциальными областями сотрудничества провинции, такими как животноводство, скотоводство, виноградарство и производство вина.
Губернатор сказал, что провинция географически расположена недалеко от столицы Монтевидео, с удобной транспортной системой, которая легко соединяет населенные пункты Уругвая. Провинция Канелонес выступает за расширение международного сотрудничества для привлечения иностранного инвестиционного капитала, и в то же время хочет, чтобы вьетнамский бизнес был заинтересован в инвестировании в провинцию, и обязуется создать все благоприятные условия для для вьетнамских предприятий.
Thống đốc Yamadu Ramon Antonio Orsi Martinez khẳng định hợp tác địa phương là nền tảng và tạo cơ sở thực chất đóng góp vào phát triển quan hệ song phương.
Губернатор Ямаду Рамон Антонио Орси Мартинес подтвердил, что местное сотрудничество имеет основополагающее значение и создает существенную основу для содействия развитию двусторонних отношений.
На приеме губернатор Ямаду Рамон Антонио Орси Мартинес вручил председателю НС Выонг Динь Хюэ письмо о намерениях по сотрудничеству между провинцией Канелонес и Вьетнамом.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ пригласил губернатора Канелонеса посетить Вьетнам, и губернатор подтвердил, что вскоре посетит Вьетнам с руководителями провинций.
По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ также посетил ряд производственных объектов и промышленных зон в провинции Канелонес.