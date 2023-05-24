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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял вице-спикера Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Яна Бартошека
Выступая на приеме, председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Чешская Республика является очень важным партнером Вьетнама в Центрально-Восточной Европе.
Он приветствовал итоги переговоров между Бартошеком и заместителем председателя НС Нгуен Дык Кхаем, которые состоялись ранее в тот же день, и подчеркнул, что визит чешского законодателя во Вьетнам способствует активизации сотрудничества между двумя странами в целом и их законодательными органами в частности.
Вьетнам всегда придает большое значение развитию отношений с традиционными друзьями в Центрально-Восточной Европе, включая Чешскую Республику, сказал он, отметив, что двусторонние политические и дипломатические связи плодотворно развиваются, а представители правительств и законодательных органов двух стран поддерживают обмен делегациями на всех уровнях.
Председатель НС воспользовался этим случаем, чтобы поблагодарить Чешскую Республику и других традиционных друзей за их поддержку Вьетнама во время его прошлой борьбы за национальное освобождение, а также за нынешнее дело строительства и развития страны, подчеркнув, что тысячи вьетнамских чиновников, инженеров и рабочих учились и работали в Чешской Республике, и многие из них они занимают важные посты в государственном аппарате и социально-экономической жизни Вьетнама.
Высоко оценивая признание Чешской Республикой вьетнамской общины как группы этнических меньшинств в стране, председатель НС Хюэ сказал, что это признание будет способствовать укреплению двусторонних отношений.
В свою очередь, Бартошек подчеркнул, что традиционная дружба и сотрудничество между двумя странами приносят свои плоды.
Напомнив об официальном визите во Вьетнам премьер-министра Чехии Петра Фиалы в апреле прошлого года, законодатель сказал, что обмен делегациями на всех уровнях демонстрирует внимание и усилия лидеров двух стран по повышению уровня двусторонних дипломатических связей.
Бартошек выразил надежду, что две страны откроют прямые рейсы для укрепления сотрудничества в области туризма и более сбалансированного развития торговых связей.
Обе стороны сошлись во мнении, что туризм станет перспективной сферой сотрудничества, если две страны запустят прямое авиасообщение. Это также поможет расширить сотрудничество в области торговли, инвестиций и обмена контактами между людьми.
В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 848 млн. долл. США, увеличившись на 15% по сравнению с 2021 годом, что, однако, еще не соответствует их потенциалу и желаниям, сказал председатель НС Хюэ, подчеркнув, что экономики двух стран являются взаимными.
Вьетнам хочет экспортировать много товаров в ЕС, в том числе в Чехию, на основе Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом, и наоборот, Вьетнам будет способствовать доступу чешских товаров на свой рынок, продолжил он.
Что касается законодательных связей, то председатель НС предложил обеим сторонам продолжить обмен делегациями и рассмотреть возможность подписания нового соглашения о сотрудничестве между законодательным органом Вьетнама и Палатой депутатов Парламента Чешской Республики взамен подписанного в 2009 году.
Бартошек подтвердил, что вьетнамская община является неотъемлемой частью чешского общества и помогает строить мост дружбы между двумя странами.
Он выразил надежду на укрепление сотрудничества в области образования и профессиональной подготовки, пообещав, что Чешская Республика будет предоставлять стипендии вьетнамским аспирантам.
Председатель НС предложил Чешской Республике призвать другие страны ЕС как можно скорее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом, а Европейскую комиссию (ЕК) как можно скорее отменить свое предупреждение о “желтой карточке” в отношении вьетнамских морепродуктов.
Стороны также обменялись мнениями по некоторым региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Что касается вопроса Восточного моря, Бартошек подтвердил свою поддержку урегулирования споров мирными мерами и в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
Председатель НС попросил Бартошека передать привет и приглашения спикерам нижней и верхней палат чешского парламента посетить Вьетнам с официальным визитом. Он также пригласил делегацию чешского парламента принять участие в девятом Форуме молодых парламентариев Межпарламентского союза (МПС), который состоится 15-17 сентября в Ханое.
Затем Бартошек и сопровождающие его лица приняли участие в пленарном заседании НС Вьетнама.