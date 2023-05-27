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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принимает делегацию Сената США

Во второй половине дня 26 мая в Доме Национального Собрания (НС) председатель НС Выонг Динь Хюэ принял делегацию Сената США во главе с сенатором Майком Крапо
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ сфотографировался с сенатором США Майком Крапо на встрече. Фото: Зоан Тан/ВИА  
Во второй половине дня 26 мая в Доме Национального Собрания (НС) председатель НС Выонг Динь Хюэ принял делегацию Сената США во главе с сенатором Майком Крапо, выразив уверенность о том, что визит станет важной вехой, способствующей углублению и существенному развитию отношений между двумя странами и двумя Национальными собраниями, особенно по случаю 10-летия Всеобъемлющего партнерства (в 2023 г.).

Председатель НС высоко оценил позитивное, содержательное и всестороннее развитие отношений двух стран за последнее время на двустороннем, региональном и международном уровнях. Руководители двух стран провели двусторонние встречи на полях региональных и международных форумов, среди которых следует отметить переговоры генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и президента Джо Байдена 29 марта, а также встречу премьер-министра Фам Минь Тьиня и президента Джо Байден в кулуарах прошедшего Саммита G7 в мае 2023 года в Японии.

Приветствуя обсуждения по поднятию двусторонних отношений в соответствии с интересами людей, подчеркнул председатель НС, что Вьетнам приветствовал укрепление сотрудничества США с Индо-Азиатско-Тихоокеанским регионом. Вьетнам надеется, что США с помощью новых стратегий и инициатив будут продолжать демонстрировать свою твердую приверженность центральной роли АСЕАН, всеобъемлющему стратегическому партнерству АСЕАН-США и всеобъемлющему стратегическому партнерству АСЕАН-США и Партнерству Меконг-США.

Со своей стороны сенатор Майк Крапо поблагодарил Выонг Динь Хюэ за встречу, высоко оценил комментарии, выразил согласие с его замечаниями о сотрудничестве в преодолении последствий войны, в экономике, торговле, инвестициях, законодательном сотрудничестве. Американский сенатор подчеркнул, что визит направлен на укрепление отношений между двумя странами, продвижение деловых и коммерческих возможностей, заверив, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать Вьетнам в преодолении последствий войны. Это очень высокий приоритет в сотрудничестве между двумя странами.

Соглашаясь с мнением вьетнамского законодателя о том, что двусторонний товарооборот в 2022 году высок, составляя 123 миллиарда долларов США, Майк Крапо также выразил пожелание, чтобы эта цифра продолжала расти, помогая улучшать положение Соединенных Штатов с 7-го до первого по величине иностранного инвестора во Вьетнаме. Сенатор также высоко оценил приверженность Вьетнама всем четырем направлениям Индо-Тихоокеанской экономической инициативы (IPEF).

Стороны высоко оценили роль сотрудничества НС в двусторонних отношениях, что выражается наращиванием взаимных визитов, обменов и контактов.

На что Выонг Динь Хюэ ответил пожеланием, чтобы Национальное собрание двух стран продолжало расширять сотрудничество в различных формах, особенно среди молодых парламентариев.

На встрече некоторые сенаторы США выступили с речами, выразив свое позитивное отношение к стране и народу Вьетнама, поделившись мнениями о снижении налога на добавленную стоимость на 2%, оценив, что оно способствует развитию торговли, устранению барьеров между странами, а также работает на благо людей.

На встрече председатель НС также заявил, что Вьетнам поддерживает роль председателя АТЭС (ноябрь 2023 г.) США, отмечая, что Вьетнам привержен развитию сотрудничества в целях устойчивого и инклюзивного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, надеясь, что США поддержат Вьетнам в проведении АТЭС в 2027 году.

Что касается Восточного моря, Вьетнам высоко ценит поддержку Соединенными Штатами позиций Вьетнама и АСЕАН в отношении Восточного моря, включая обеспечение свободы судоходства и пролета, мирное урегулирование споров на основе международного права (UNCLOS 1982).

Председатель НС надеется, что конгрессмены США будут чаще посещать Вьетнам, чтобы четче видеть достижения в деле развития, обеспечения социальной безопасности в духе «никого не оставить позади».

По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ сердечно пригласил двухпалатную делегацию США принять участие в 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев, будучи организуемой НС Вьетнама в сентябре следующего года в Ханое.

После встречи делегация Сената США во главе с сенатором Майком Крапо приняла участие в пленарном заседании НС.

ИЖВ/ВИА

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