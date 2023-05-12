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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принимает генерального секретаря Союза кубинских женщин Терезу Марию Амареллу Буэ
Визит имеет особое значение в контексте 60-летия создания Комитета солидарности с Южным Вьетнамом (предшественника нынешнего общества Кубинско-вьетнамской дружбы), 50-летия первого визита Фиделя Кастро во Вьетнам и в освобожденную территорию Южного Вьетнама.
Председатель НС поделился хорошими впечатлениями от недавнего официального визита на Кубу. Визит оставил глубокие и незабываемые впечатления у членов высокопоставленной делегации НС Вьетнама. Председатель НС выступил перед Национальным собранием Кубы сразу после того, как НС избрала новый руководящий совет кубинского государства.
Разделяя трудности, с которыми сталкивается Куба, особенно вызванные блокадой и эмбарго, негативным воздействием COVID-19 и некоторыми недавними пожарами и взрывами в 2022 году, повлекшими большие человеческие жертвы и материальные потери, председатель НС Выонг Динь Хюэ заявил, что государство и народ Вьетнама всегда сопровождает Партию, государство и народ Кубы, оказывая им максимальную поддержку в пределах своих возможностей.
Выразив признательность за верную поддержку кубинского народа и женщин для вьетнамского народа раньше и сегодня, председатель НС поздравил Кубу с успешными достижениями в деле национального развития, продвижения гендерного равенства и улучшения положения женщин.
Генеральный секретарь Союза женщин Кубы Тереза Мария Амарелле Буэ поблагодарила председателя НС Выонг Динь Хюэ за встречу, выразила свою радость визиту во Вьетнам.
Тереза Мария Амарелле Буэ отметила, что в рамках официального визита на Кубу председателя НС Выонг Динь Хюэ состоялся семинар «Роль женщин в политической, экономической и социальной жизни страны». Во время текущего визита союзы женщин двух стран продолжали обмениваться опытом в женской работе и обсудили практическую работу в сфере роли женщин, опыта в создании большего количества рабочих мест для женщин, повышении роли женщин-лидеров, роли женщин в научных исследованиях... Сегодня на Кубе нет барьеров, ограничивающих участие женщин во всех видах деятельности, но все еще существуют барьеры в ряде конкретных отраслей и сферах, в том числе экономической. Таким образом, во время этого визита делегация не только узнала о политике и законах, но и узнала больше о конкретном и практическом опыте Вьетнама.
Товарищ Тереза Мария Амарелле Буэ сказала, что на Кубе женщины составляют относительно большую долю, занимая многие руководящие должности в партийных и государственных органах. В системе народных советов всех уровней женщины-лидеры составляли 44%, женщины-депутаты в Национальном собрании достигли 55,7%, что занимает второе место в мире по соотношению женщин-депутатов к числу депутатов Национального собрания.
На встрече генеральный секретарь Союза кубинских женщин поблагодарила председателя НС Выонг Динь Хюэ и делегацию за присутствие на специальной сессии X Национального собрания Кубы 19 апреля, что демонстрирвало особую поддержку и солидарность между Вьетнамом и Кубой.
Пользуясь случаем, от имени народа и женщин Кубы генеральный секретарь Союза женщин Кубы Тереза Мария Амарелле Буэ поблагодарила Вьетнам за поддержку и помощь Кубе в реализации проектов и предоставление технических консультаций в прошедшее время.
Выонг Динь Хюэ согласился с замечаниями Терезы Марии Амарелле Буэ и высоко оценил роль кубинских женщин и деятельность Союза в политической жизни, в экономике и обществе Кубы, сотрудничество и обмен опытом между двумя женскими союзами путем подписания и реализации двухэтапного соглашения о сотрудничестве на 2018-2022 и 2022-2027 годы. Председатель НС также заявил, что в текущий период очень важно укреплять дружбу, сотрудничество и обмен опытом между женщинами двух стран.
Председатель НС сообщил, что после недавнего официального визита на Кубу вьетнамские заинтересованные ведомства активно реализуют документы о сотрудничестве и соглашения, подписанные с кубинскими властями.
Через товарища Терезу Амарель Буэ председатель НС Выонг Динь Хюэ почтительно передал приветствие генералу Раулю Кастро Рус; первому секретарю, президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю; премьер-министру Мануэлю Марреро Крусу; председателю НС Эстебану Ласо Эрнандесу и новому руководству Куба.
По этому случаю председатель НС пригласил женской парламентской группе кубинской дружбы в ближайшее время посетить Вьетнам, пригласил народных депутатов НС Кубы принять участие в 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев, организованной НС Вьетнама в сентябре.