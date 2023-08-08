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Председатель НС Выонг Динь Хюэ прибыл в Тегеран, начиная официальный визит в Исламскую Республику Иран
В аэропорту председателя НС Выонг Динь Хюэ и делегацию встречали вице-президент Национальной ассамблеи Ирана Моджтаба Золнури, председатель парламентской группы дружбы Иран-Вьетнам Джалил Рахими Джаханабади, посол Вьетнама в Иране Лыонг Куок Хи, сотрудники посольства и представители вьетнамской общины в Иране.
Ожидается, что в ходе официального визита в Иран Выонг Динь Хюэ проведет переговоры и встречи с высшим руководством Ирана, поучаствует в ряде культурных, экономических и зарубежных мероприятий, а также проведет встречу с сотрудниками Посольства и представителями вьетнамской общины в Иране.
Иран и Вьетнам имеют хорошие дружеские отношения. Две страны установили дипломатические отношения 4 августа 1973 года. Высокопоставленная делегация НС Вьетнама во главе с Председателем Выонг Динь Хюэ совершает официальный визит в Иран, реализуя внешнеполитический курс 13-го съезда Партии, активно укрепляя и расширяя политический фон отношений; содействуя эффективному и содержательному сотрудничеству между двумя странами во всех областях и каналах: партия, Национальное собрание, правительство и обмены между людьми; укрепляя доверие со странами-партнерами, традиционными друзьями; содействуя укреплению дружбы и сотрудничества с Ираном в области политики - дипломатии, экономики, культуры, образования, науки, техники и сельского хозяйства; а также оказывая поддержку существенному сотрудничеству между министерствами, секторами и местными органами двух стран.
Официальный визит в Иран Председателя Национального Собрания Выонг Динь Хюэ проходит по случаю 50-летия установления дипломатических отношений.