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Председатель НС Выонг Динь Хюэ прибыл в Тегеран, начиная официальный визит в Исламскую Республику Иран

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация Вьетнама прибыли в аэропорт Мехрабад столицы Тегерана, чтобы начать официальный визит в Исламскую Республику Иран
  Представители вьетнамской общины в Иране приветствовали Председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в аэропорту Мехрабад в Тегеране. Фото: ВИА  
По сообщению спецкора ВИА, утром 8 августа член Политбюро, председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация Вьетнама прибыли в аэропорт Мехрабад в столице Тегеран, чтобы начать официальный визит в Исламскую Республику Иран по приглашению спикера парламента Мохаммада Бакера Калибафа.

В аэропорту председателя НС Выонг Динь Хюэ и делегацию встречали вице-президент Национальной ассамблеи Ирана Моджтаба Золнури, председатель парламентской группы дружбы Иран-Вьетнам Джалил Рахими Джаханабади, посол Вьетнама в Иране Лыонг Куок Хи, сотрудники посольства и представители вьетнамской общины в Иране.

Ожидается, что в ходе официального визита в Иран Выонг Динь Хюэ проведет переговоры и встречи с высшим руководством Ирана, поучаствует в ряде культурных, экономических и зарубежных мероприятий, а также проведет встречу с сотрудниками Посольства и представителями вьетнамской общины в Иране.

Иран и Вьетнам имеют хорошие дружеские отношения. Две страны установили дипломатические отношения 4 августа 1973 года. Высокопоставленная делегация НС Вьетнама во главе с Председателем Выонг Динь Хюэ совершает официальный визит в Иран, реализуя внешнеполитический курс 13-го съезда Партии, активно укрепляя и расширяя политический фон отношений; содействуя эффективному и содержательному сотрудничеству между двумя странами во всех областях и каналах: партия, Национальное собрание, правительство и обмены между людьми; укрепляя доверие со странами-партнерами, традиционными друзьями; содействуя укреплению дружбы и сотрудничества с Ираном в области политики - дипломатии, экономики, культуры, образования, науки, техники и сельского хозяйства; а также оказывая поддержку существенному сотрудничеству между министерствами, секторами и местными органами двух стран.

Официальный визит в Иран Председателя Национального Собрания Выонг Динь Хюэ проходит по случаю 50-летия установления дипломатических отношений.

ВИА/ИЖВ

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