Председатель НС Выонг Динь Хюэ прибыл в Лондон, начав свой официальный визит в Великобританию

С британской стороны делегацию в аэропорту встречали депутат Грэм Стюарт, депутат Уэйн Дэвид, заместитель посла Великобритании во Вьетнаме Маркус Уинсли. С вьетнамской стороны присутствовали посол Нгуен Хоанг Лонг, официальные лица и сотрудники посольства, представители вьетнамской общины Великобритании.

За прошедшее время стратегическое партнерство между Вьетнамом и Великобританией добилось многих гордых достижений, оно сильно, позитивно, всесторонне развивалось к 50-летию дипломатических отношений с 1973 по 2023 годы, демонстрируя новое измерение сотрудничества между развитой державой Великобританией и динамично развивающейся страной АСЕАН Вьетнамом в стратегическом регионе Юго-Восточной Азии.

В 2021 году общий двусторонний товарооборот достиг 6,6 млрд. долл. США. Резкий рост вьетнамского экспорта в Великобританию объясняется главным образом Соглашением о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом (UKVFTA) и восстановлением цепочки поставок после пандемии. Великобритания является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в Европе...

Высокопоставленная делегация НС во главе с председателем НС Выонг Динь Хюэ посетила с официальным визитом Великобританию в целях продолжения реализации внешнеполитического курса XIII съезда партии, поддержания и углубления двустороннего сотрудничества, подтверждая важность вьетнамско-британского стратегического партнерства.

В рамках парламентского сотрудничества визит также имеет большое значение, поскольку он является визитом председателя НС Вьетнама в Великобританию спустя 11 лет.

В ходе визита посредством контактов и рабочей деятельности с вьетнамским правительством, бизнесом и общественностью он способствует привлечению ресурсов для экономического и социального восстановления и развития после пандемии COVID-19.

В частности, согласно программе, впервые в рамках зарубежного визита председателя НС состоится семинар по образовательному сотрудничеству с участием ведущих университетов, корпораций, учебных заведений Вьетнама и двух стран для продвижения тесного сотрудничества в области образования и обучения, особенно в области подготовки качественных человеческих ресурсов для развития и международной интеграции Вьетнама в новый период.

Визит также продемонстрировал интерес партии и государства к зарубежной вьетнамской общине, реализуя Заключение 12 Политбюро о работе с зарубежными вьетнамцами в новой ситуации.

Визит направлен на празднование 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Великобританией (1973-2023 гг.); поддержание обмена делегациями высокого уровня между двумя странами и двумя НС; укрепление политического доверия и развитие сотрудничества между НС Вьетнама и британским парламентом; продвижение двусторонних отношений в областях экономики, торговли и инвестиций, финансов и банковского дела, здравоохранения, образования и обучения, обороны и безопасности, сотрудничества в ответ на изменение климата, содействие сотрудничеству в выполнении обязательств, принятых на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP-26); подписание соглашений о сотрудничестве между двумя странами; обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В частности, в центре внимания визита председателя НС на этот раз является содействие двустороннему экономическому и торговому сотрудничеству, через парламентский канал для рассмотрения и содействия развитию правовой политики в качестве рычага для экономического сотрудничества, создания благоприятной правовой базы, эффективной реализации UKVFTA...

В тот же день сразу Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация НС Вьетнама имели встречу с работниками посольства Вьетнама и с представителями вьетнамской общины в Великобритании.

На встрече посол Вьетнама в Великобритании Нгуен Хоанг Лонг сказал, что в Великобритании в настоящее время проживает, работает и учится около 80.000 вьетнамцев. Большинство людей обладают духом патриотизма и солидарности, часто ведут деятельность по развитию своей Родины. В частности, за последние 2 года люди активно вносили свой вклад и поддерживали профилактику и борьбу с COVID-19 многими практическими способами. Только в 2021 году вьетнамское сообщество в Великобритании пожертвовало более 3,5 млн. долл. США в Фонд профилактики и борьбы с COVID-19, а также помогла медицинскими предметами и медикаментами.

От имени партийных и государственных лидеров председатель НС направил всему вьетнамскому сообществу в Великобритании, должностным лицам и сотрудникам посольства Вьетнама в Великобритании и их семьям теплые приветствия. Выонг Динь Хюэ сказал, что эту встречу можно рассматривать как встреча с избирателями.

Профессор Миддлсекского университета, председатель Ассоциации интеллектуалов Вьетнама Нгуен Суан Хуан поделился тем, что интеллектуалы, живущие в других странах в целом и в Великобритании в частности, хотят внести свой вклад и посвятить себя своей Родине и народу.

По словам председателя НС Выонг Динь Хюэ, необходимо построить сеть вьетнамских инициатив в Великобритании, в то же время правительство поручает Министерству планирования и инвестиций разработать глобальную вьетнамскую Инициативу. НС также хочет создать глобальную сеть парламентских инициатив Вьетнама, где можно обмениваться опытом, инвестициями и бизнес-идеями...

Вьетнамское сообщество, проживающее и работающее в Великобритании, сплочено и хорошо интегрировано в принимающей стране. Второе поколение вьетнамцев в Великобритании добилось многих успехов во многих областях, около 80% имеют стабильную работу, из них 10% стали владельцами ресторанов, компаний или производственных предприятий. Среди них - уважаемые врачи, инженеры, и юристы, представители местной муниципальной власти.

Сообщество вьетнамских интеллектуалов в Великобритании работает во многих различных областях, включая сильные стороны Великобритании, такие как технологии для подключения к интернету вещей, искусственный интеллект, 5G, переработка пластиковых отходов, макроэкономика, финансы и банковское дело…. Некоторые люди добились международного положения и репутации, например, профессор Джонатан Ван-Там, ведущий специалист Великобритании по эпидемиологии.