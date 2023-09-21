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Председатель НС Выонг Динь Хюэ прибыл в Дакку, начав официальный визит в Народную Республику Бангладеш

По сообщению спецкорреспондента Вьетнамского информационного агентства (ВИА), ровно в 10 часов 21 сентября (по местному времени) председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация НС Вьетнама прибыли в международный аэропорт Хазрат Шахджалал
  Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Выонг Динь Хюэ (второй слева) прибыл в международный аэропорт Хазрат Шахджалал в столице Дакка 21 сентября. Фото: ВИA  
По сообщению спецкорреспондента Вьетнамского информационного агентства (ВИА), ровно в 10 часов 21 сентября (по местному времени) председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация НС Вьетнама прибыли в международный аэропорт Хазрат Шахджалал, в столице Дакка, начав официальный визит в Народную Республику Бангладеш по приглашению председателя Национальной ассамблеи Ширина Шармина Чаудхури.

Председателя НС Выонг Динь Хюэ и делегацию в аэропорту встретили министр Икбалур Рахим, генеральный секретарь Национальной ассамблеи Бангладеш К.М. Абдус Салам...Посол Вьетнама Нгуен Мань Кыонг и сотрудники посольства Вьетнама в Бангладеше.

Вьетнам и Бангладеш установили дипломатические отношения 11 февраля 1973 года. Традиционная дружба и многоплановое сотрудничество между двумя странами постоянно развиваются, укрепляются политические связи.

Визит председателя НС в Бангладеш Выонг Динь Хюэ происходит в контексте того, что спустя 5 лет с момента визита президента Вьетнам в Бангладеш (2018 г.) и 6 лет с момента визита председателя Национальной ассамблеи Бангладеш во Вьетнам (2017 г.), две страны не обменялись делегациями руководителей высокого уровня. Ожидается, что в ходе визита председатель НС Выонг Динь Хюэ с руководством Бангладеш примет участие на церемонии празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (1973-2023 гг.).

В ходе визита пройдут переговоры и встречи между председателем НС Выонг Динь Хюэ и высшими руководителями Бангладеш. Председатель НС от имени партийных и государственных руководителей Вьетнама обсудит меры по укреплению, продвижению и расширению дружественных отношений, а также эффективного и содержательного сотрудничества между двумя странами как по партийным, так и по государственным каналам, народной дипломатии и обменам между людьми.

В ходе визита председатель НС примет участие в ряде культурных, экономических и внешнеполитических мероприятий, а также встретится с вьетнамской общиной в Бангладеш.

Бангладеш в настоящее время является вторым по величине торговым партнером Вьетнама в Южной Азии. За 10 лет двусторонняя торговля увеличилась в 4 раза: с 350 млн долл. США в 2012 году до примерно 1,5 млрд долл. США в 2022 году, превысив целевой показатель, установленный в 2017 году и нацеленный на 2 млрд долл. США.

Бангладеш является потенциальным рынком с населением почти 170 миллионов человек, имеет большую потребительскую способность и во многом похож на Вьетнам. Бангладеш в настоящее время имеет 18 инвестиционных проектов во Вьетнаме... У двух стран достаточно тесный обмен и сотрудничество на международных форумах, особенно в ООН. И Вьетнам, и Бангладеш были избраны в Совет по правам человека на срок 2023-2025 гг.

ИЖВ/ВИА

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