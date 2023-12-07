Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НС Выонг Динь Хюэ прибыл в Бангкок, начав свой официальный визит в Таиланд

Председатель Национальной собрания (НС) Вьетнама Выонг Динь Хюэ прибыл в Бангкок утром 7 декабря, начав свой официальный визит в Таиланд по приглашению спикера Палаты представителей Ван Мухамада Нур Матха.
  Председатель Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ прибывает в Бангкок утром 7 декабря, начиная свой официальный визит в Таиланд. Фото: ВИA  
Председателя НС Выонг Динь Хюэ встретили в международном аэропорту Донмуанг первый заместитель спикера Палаты представителей Падипат Сунтипхада и другие официальные лица Таиланда, а также сотрудники посольства Вьетнама и представители вьетнамской общины в Таиланде.

Во время своей поездки в Таиланд с 7 по 10 декабря председатель НС Выонг Динь Хюэ проведет встречи и переговоры с высокопоставленными руководителями принимающей страны, чтобы обменяться мнениями о направлениях и мерах по укреплению расширенного двустороннего стратегического партнерства на 2022-2027 годы, активизировать сотрудничество между законодательными органами в двусторонних и многосторонних рамках, а также обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ и его коллеги также планируют посетить ряд политических, дипломатических, экономических, культурных и образовательных мероприятий и встретиться с представителями вьетнамской общины в стране.

Это первый официальный визит председателя НС Выонг Динь Хюэ в Таиланд в качестве главного законодателя Вьетнама. Это важно, поскольку обе стороны продвигаются вперед в реализации программы действий по укреплению стратегического партнерства и мероприятий, посвященных 10-летию двустороннего стратегического партнерства (2013-2023 гг.).

Целью визита является продолжение реализации внешней политики 13-го всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, направленной на укрепление и расширение политических отношений; эффективное и предметное содействие многоплановому сотрудничеству между Вьетнамом и Таиландом по каналам партии, парламента, правительства и обмену между людьми; укрепление политического доверия; а также установление и укрепление личных отношений между высшими руководителями Вьетнама и Таиланда.

По словам посла Вьетнама в Таиланде Фан Чи Тханя, официальный визит председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ в Таиланд ознаменует новую и важную веху в парламентском сотрудничестве между двумя странами.

Ожидается, что в ходе визита Вьетнам и Таиланд подпишут соглашения о сотрудничестве между двумя отделениями Национальной академии наук и Национального собрания Таиланда, чтобы поднять парламентское сотрудничество на более высокий и глубокий уровень.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экспортеры орехов кешью из Кот-дИвуара изучают возможности сотрудничества с Биньфыоком

Экспортеры орехов кешью из Кот-д'Ивуара изучают возможности сотрудничества с Биньфыоком

Делегация Ассоциации экспортеров кешью Кот-д'Ивуара (AEC-CI) провела 7 декабря рабочую встречу с представителями Ассоциации производителей кешью провинции Биньфыок, посвященную возможностям сотрудничества между двумя сторонами.
ПОДРОБНЕЕ

Top