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Председатель НС Выонг Динь Хюэ прибыл в Бангкок, начав свой официальный визит в Таиланд
Во время своей поездки в Таиланд с 7 по 10 декабря председатель НС Выонг Динь Хюэ проведет встречи и переговоры с высокопоставленными руководителями принимающей страны, чтобы обменяться мнениями о направлениях и мерах по укреплению расширенного двустороннего стратегического партнерства на 2022-2027 годы, активизировать сотрудничество между законодательными органами в двусторонних и многосторонних рамках, а также обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ и его коллеги также планируют посетить ряд политических, дипломатических, экономических, культурных и образовательных мероприятий и встретиться с представителями вьетнамской общины в стране.
Это первый официальный визит председателя НС Выонг Динь Хюэ в Таиланд в качестве главного законодателя Вьетнама. Это важно, поскольку обе стороны продвигаются вперед в реализации программы действий по укреплению стратегического партнерства и мероприятий, посвященных 10-летию двустороннего стратегического партнерства (2013-2023 гг.).
Целью визита является продолжение реализации внешней политики 13-го всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, направленной на укрепление и расширение политических отношений; эффективное и предметное содействие многоплановому сотрудничеству между Вьетнамом и Таиландом по каналам партии, парламента, правительства и обмену между людьми; укрепление политического доверия; а также установление и укрепление личных отношений между высшими руководителями Вьетнама и Таиланда.
По словам посла Вьетнама в Таиланде Фан Чи Тханя, официальный визит председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ в Таиланд ознаменует новую и важную веху в парламентском сотрудничестве между двумя странами.
Ожидается, что в ходе визита Вьетнам и Таиланд подпишут соглашения о сотрудничестве между двумя отделениями Национальной академии наук и Национального собрания Таиланда, чтобы поднять парламентское сотрудничество на более высокий и глубокий уровень.