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Председатель НС Выонг Динь Хюэ почтил память президента Хо Ши Мина, военных мучеников в Нгеане
Памятная церемония состоялась перед началом Месяца молодежи и Фестиваля посадки деревьев 2024, проводимых в историческом памятнике национального значения Чуонгбон Центральным комитетом Коммунистического союза молодежи имени Хошимина (КСМХ).
На протяжении всей своей жизни президент Хо Ши Минь всегда с особым чувством и вниманием относился к молодежи. Он использовал образ весны, самого прекрасного времени года, для описания молодежи и утверждал, что молодежь - это будущий хозяин нации, сила и процветание которой во многом зависят от молодежи.
Следуя его учению, партия и государство всегда заботились о молодежи и работе, связанной с молодежью. КСМХ постоянно реформировал и эффективно осуществлял планы революционных и молодежных действий, чтобы внести свой вклад в национальное освобождение, воссоединение, строительство и оборону страны.
В тот же день делегация приехала почтить память героев и мучеников войны в историческом памятнике национального значения Чыонгбон в общине Мишон уезда Долыонг.
Во время войны против США Национальное шоссе 15А, на котором расположен Чуонгбон, было стратегически важным местом, поскольку соединяло транспортные артерии Севера и Юга. Поэтому оно было целью американских бомбардировок, направленных на блокирование маршрутов транспортировки людских и материальных ресурсов с Севера на поле боя на Юге.
Целых 1240 офицеров и солдат, в том числе несколько молодых пионеров, храбро сражались и отдали свои жизни в этом месте.