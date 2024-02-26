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Председатель НС Выонг Динь Хюэ почтил память президента Хо Ши Мина, военных мучеников в Нгеане

25 февраля председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и другие официальные лица отдали дань памяти президенту Хо Ши Мину в комплексе исторических памятников особого национального значения Кимлиен и военным мученикам в историческом памятнике национального значения Чуонгбон в центральной провинции Нгеан.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ зажигает благовония в комплексе памятников особого национального значения Кимлиен. Фото: ВИА  
В комплексе исторических памятников особого национального значения Кимлиен в общине Кимлиен уезда Намдан - родном городе президента Хо Шинь Хо, делегация возложила благовония, чтобы выразить бесконечную благодарность и глубокое уважение покойному лидеру, который посвятил всю свою жизнь борьбе за национальное и классовое освобождение, а также за мир и счастье вьетнамского народа.

Памятная церемония состоялась перед началом Месяца молодежи и Фестиваля посадки деревьев 2024, проводимых в историческом памятнике национального значения Чуонгбон Центральным комитетом Коммунистического союза молодежи имени Хошимина (КСМХ).

На протяжении всей своей жизни президент Хо Ши Минь всегда с особым чувством и вниманием относился к молодежи. Он использовал образ весны, самого прекрасного времени года, для описания молодежи и утверждал, что молодежь - это будущий хозяин нации, сила и процветание которой во многом зависят от молодежи.

Следуя его учению, партия и государство всегда заботились о молодежи и работе, связанной с молодежью. КСМХ постоянно реформировал и эффективно осуществлял планы революционных и молодежных действий, чтобы внести свой вклад в национальное освобождение, воссоединение, строительство и оборону страны.

В тот же день делегация приехала почтить память героев и мучеников войны в историческом памятнике национального значения Чыонгбон в общине Мишон уезда Долыонг.

Во время войны против США Национальное шоссе 15А, на котором расположен Чуонгбон, было стратегически важным местом, поскольку соединяло транспортные артерии Севера и Юга. Поэтому оно было целью американских бомбардировок, направленных на блокирование маршрутов транспортировки людских и материальных ресурсов с Севера на поле боя на Юге.

Целых 1240 офицеров и солдат, в том числе несколько молодых пионеров, храбро сражались и отдали свои жизни в этом месте.

ВИА/ИЖВ

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