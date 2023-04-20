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Председатель НС Выонг Динь Хюэ посетил Центр Фиделя Кастро Рус

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и сопровождающие его лица утром 19 апреля (по кубинскому времени) в рамках официального визита на Кубу посетили Центр Фиделя Кастро Руса в Ла Габане.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (С) в Центре Фиделя Кастро Рус в Ла Габане. Фото: ВИA  
Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и сопровождающие его лица утром 19 апреля (по кубинскому времени) в рамках официального визита на Кубу посетили Центр Фиделя Кастро Руса в Ла Габане.

Центр является местом сбора, хранения, сохранения и почитания наследия кубинского лидера для исследования и популяризации его идеологических ценностей.

Председатель НС Хюэ посмотрел предметы и изображения, связанные с жизнью и революционным делом Фиделя, и был проинформирован о ценности и особых чувствах Фиделя Кастро к Вьетнаму.

В гостевой книге он написал: "Для каждого кубинца и народов мира лидер Фидель Кастро навсегда остался бессмертным символом революционного героизма, сильной воли, неуклонно борясь за национальную независимость и стремление к свободе и счастью. В сердце каждого вьетнамца Фидель Кастро - это благородный образ стойкого солдата революции, большого друга и близкого товарища, вызывающего веру, любовь, восхищение и симпатию, как и отношения особой, верной, чистой и редкой дружбы и солидарности в связях между партиями, государствами и народами двух стран - Вьетнама и Кубы. Да здравствует Куба, да здравствует Вьетнам!".

По этому случаю он подарил центру макет здания Национального собрания Вьетнама.

В 5-ю годовщину смерти Фиделя Кастро (25 ноября 2016 года - 25 ноября 2021 года) был построен и торжественно открыт Центр Фиделя Кастро Руз, первый и единственный, названный в честь великого революционного лидера кубинского народа. Кубинское государство издало специальный указ о создании этого объекта, поскольку при жизни вождь пожелал, чтобы после его смерти не было улиц, парков, школ, больниц или каких-либо других учреждений, названных в его честь.

ИЖВ/ВИА

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