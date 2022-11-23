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Председатель НС Выонг Динь Хюэ посетил с рабочим визитом провинцию Кампонгтхом, Камбоджа
От имени администрации провинции заместитель губернатора провинции Кампонгтхом Нхек Бан Кхенг тепло приветствовал председателя НС Выонг Динь Хюэ и его делегацию, прибывших с рабочим визитом в провинцию Кампонгтхом.
Заместитель губернатора Нхек Бан Кхенг проинформировал председателя НС о социально-экономическом развитии и результатах сотрудничества и инвестиций между провинцией и компаниями-членами Группы производителей каучуковой промышленности Вьетнама.
Кампонгтхом находится в 168 км от столицы Пномпеня. Она отличается равнинной местностью, удобной для выращивания риса и рыболовства; обладает плато, подходящим для выращивания каучука, кешью и маниока. Население провинции составляет около 840.000 человек, из которых около 80%, занимающихся сельским хозяйством. Среди 27 иностранных компаний, ведущих бизнес в провинции, 11 вьетнамских компаний, выращивающих каучук в этой провинции.
Заместитель губернатора провинции Кампонгтхом Нхек Бан Кхенг сказал, что за последние 15 лет вьетнамские каучуковые компании, инвестирующие в провинцию, внесли свой вклад в местное экономическое развитие, создав рабочие места для местного населения в районе реализации проекта, помогая частично сократить миграцию; оказав поддержку строительству инфраструктуры для улучшения жизни людей.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил провинции продолжать уделять внимание и создавать более благоприятный инвестиционный климат, а также укреплять административную реформу для расширения экономического сотрудничества, создавать условия для хорошего социального обеспечения, создания рабочих мест для местных жителей, включая вьетнамскую общину...
Пользуясь этим случаем, председатель НС также проинформировал, что на недавних важных встречах и рабочих совещаниях с высшим руководством Королевства Камбоджа обе стороны выразили свою радость по поводу результатов дружеского сотрудничества, а также очень хороших отношений между двумя странами.
В области инвестиций в Камбодже Вьетнам является ведущим инвестором стран региона Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 5-м среди стран мира. В ближайшее время лидеры двух стран подтвердили необходимость дальнейшего продвижения и создания прорыва в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве на общее благо народов двух стран.
Председатель НС также предложил руководителям провинции укреплять сотрудничество с населенными пунктами Вьетнама, используя потенциал и сильные стороны местного сотрудничества; в то же время сосредоточиться на том, чтобы хорошо выполнять воспитательную работу для молодого поколения; взращивать традиционную солидарность и дружбу, и эффективное сотрудничество во многих областях между двумя странами.