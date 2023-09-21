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Председатель НС Выонг Динь Хюэ открыл фотовыставку, посвящённую 50-летию вьетнамско-бангладешских отношений

20 широкоформатных фотографий, отобранных из фотоархива ВИА, знакомят с важными вехами в развитии отношений между Вьетнамом и Бангладеш
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и делегаты перерезали ленту, чтобы открыть фотовыставку, посвященную 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Бангладеш. Фото: Доан Тан/ВИА  
По словам спецкора ВИА, в рамках официального визита в Бангладеш, во второй половине дня 21 сентября, в штаб-квартире Дипломатической академии Бангладеш, Дакка, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ вместе с госсекретарем министерства иностранных дел Бангладеш Md. Шахриар Алам и послом Вьетнама в Бангладеш Нгуен Мань Кыонгом перерезали ленту, чтобы открыть фотовыставку, посвященную 50-летию традиционной дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Бангладеш.

По случаю 50-летия установления дипломатических отношений (11 февраля 1973 г. - 11 февраля 2023 г.) в рамках официального визита в Бангладеш высокопоставленной делегации Национального собрания Вьетнама во главе с председателем Выонг Динь Хюэ, ВИА организовало фотовыставку, посвященную доброй традиционной дружбе и политическому, экономическому, социальному и культурному сотрудничеству между Вьетнамом и Бангладеш.

20 широкоформатных фотографий, отобранных из фотоархива ВИА, знакомят с важными вехами в развитии отношений между Вьетнамом и Бангладеш, со страной, народом и культурой Вьетнама, представляют визиты высокопоставленных лидеров двух стран.

На выставке размещена черно-белая фотография «Президент Хо Ши Мин от имени союзного правительства сопротивления произнес присягу на первой сессии НС первого созыва Демократической Республики Вьетнам» (Ханой, 2 марта 1946 г.), кадры о встрече Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга с председателем Национального собрания Бангладеш Ширин Шамина Чаудхури, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме, церемонии подписания соглашения о создании Бангладешско-Вьетнамского делового совета при присутствии премьер-министра Нгуен Тан Зунга и премьер-министра Шейха Хасины, визите президента Абдул Хамид и супруги в туннели Кучи в Хошимине, встрече президента Чан Дай Куанга с председателем Национального собрания Бангладеш Ширин Шамин Чаудхури, встрече председателя Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган с председателем Национального собрания Ширин Шамин Чаудхури; встрече премьер-министра Фам Минь Тьиня с президентом Мохаммедом Шахабуддином по случаю участия в 43-м саммите АСЕАН в Джакарте, Индонезия, 7 сентября 2023 года, и др.

На выставке также представлены фотографии о церемонии презентации в столице Дакка книги «Дядя Хо написал свое завещание», переведенной на бенгальский язык с английского, о заливе Халонг – всемирное природное наследие, кхмерском фестивале скачек на быках в Байнуй в уезде Читон провинции Анжанг...

ИЖВ/ВИА

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