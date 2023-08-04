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Председатель НС Выонг Динь Хюэ отбывает для участия в Генеральной ассамблее AIPA-44, совершая официальные визиты в Индонезию

Визит и участие Выонг Динь Хюэ в Генеральной ассамблее AIPA-44 в Индонезии направлены на реализацию политики всесторонней и широкой активной международной интеграции
  Делегаты провожают председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в аэропорту. Фото: ВИA  
По приглашению Председателя Собрания народных депутатов Республики Индонезия, Президента Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) Пуана Махарани и Спикера Национальной ассамблеи Исламской Республики Иран Мохаммада Бакера Калибафа, утром 4 августа член Политбюро, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ во главе высокопоставленной делегации Национального собрания Вьетнама отбыл из Ханоя для участия в 44-й Генеральной ассамблее AIPA (AIPA-44), визита в Республику Индонезии и Исламскую Республику Иран с 4 по 10 августа 2023 года.

Визит и участие Выонг Динь Хюэ в Генеральной ассамблее AIPA-44 в Индонезии направлены на реализацию политики всесторонней и широкой активной международной интеграции, укрепление многосторонней дипломатии, продвижение приоритетов, и повышение роли и позиции Вьетнама и Национального собрания в региональных и международных механизмах парламентского сотрудничества, тем самым способствуя продвижению общих дипломатических усилий Партии, Государство ради национальных интересов.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ возглавил высокопоставленную делегацию НС Вьетнама для совершения официального визита в Республике Индонезия и Исламской Республике Иран, реализуя внешнюю политику 13-го Национального съезда Партии, укрепляя и расширяя основу политических отношений, способствуя эффективному и содержательному сотрудничеству между Вьетнамом и двумя странами во всех областях и каналах, укрепляя доверие стран-партнеров, традиционных друзьей, строя и укрепляя отношения между высшим руководством Вьетнама и высшим руководством двух стран.

Визит подтверждает важность Вьетнама к приоритетному развитию дружбы и многогранного сотрудничества с традиционными друзьями в Азии и на Ближнем Востоке, чтобы открыть новые возможности торгово-экономического сотрудничества, продвижения сотрудничества на международных форумах.

ВИА/ИЖВ

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