НОВОСТИ
Председатель НС Выонг Динь Хюэ навестил короля Камбоджи Нородома Сихамони
Выонг Динь Хюэ выразил честь совершить официальный визит в Камбоджу в рамках празднования 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (24 июня 1967 г. - 24 июня 2022 г.) и празднования 100-летия дня рождения покойного короля Нородома Сианука (31 октября 1922 г. - 31 октября 2022 г.), которого камбоджийский народ любил и уважал как Отца независимости Камбоджи.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение и полон решимости работать с Камбоджей для укрепления добрососедских отношений, традиционной дружбы, всестороннего и долгосрочного устойчивого сотрудничества между двумя странами. Вьетнамские руководители и народ всегда благодарны и ценят глубокую привязанность, поддержку и ценную помощь, которые покойный король Нородом Сианук, король Нородом Сихамони, поколения камбоджийских руководителей и народа оказали вьетнамскому народу в прошлом деле национального освобождения, и в нынешнем национальном строительстве и развитии.
Высоко оценивая достижения, достигнутые Камбоджей под мудрым правлением короля Нородома Сиамони, особенно великие и всеобъемлющие достижения в деле построения мирной, стабильной и развивающейся Камбоджи с усиливающей ролью и положением в регионе и мире, Выонг Динь Хюэ выразил надежду, что король Нородом Сиамони будет и впредь поддерживать и поощрять развитие дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами более крепкими, практичными и эффективными.
Король Нородом Сихамони был рад видеть, что традиционная дружба и всестороннее сотрудничество между двумя странами все больше укрепляются и широко развиваются во всех областях, принося практический эффект обеим странам.
Поздравляя Вьетнам с замечательными достижениями за последние годы, король Нородом Сиамони сказал, что Вьетнам и Камбоджа — два доброго соседа, которые всегда сотрудничали и помогали друг другу. При жизни покойный король Нородом Сианук и президент Хо Ши Мин всегда прилагали усилия для укрепления дружбы, солидарности и исторических отношений между двумя странами. Сегодня высокопоставленные камбоджийские лидеры, в том числе король Нородом Сихамони и королева-мать Нородом Монинат Сианук, всегда поддержать вьетнамских лидеров в их усилиях по дальнейшему укреплению солидарности и братской дружбы во всех областях ради общих интересов за мир, стабильность и развитие во всем мире. Король Нородом Сиамони выразил благодарность Вьетнаму, большому другу камбоджийского народа, за постоянную поддержку и помощь Камбодже в войне сопротивления против империи и в сверждении режима геноцида. Король подтвердил, что вместе с королевой-матерью он будет выступать за дальнейшее укрепление дружбы и солидарности между Вьетнамом и Камбоджей.
По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ повторил приглашение от президента Нгуен Суан Фука королю Нородому Сиамони посетить Вьетнам в подходящее время в 2023 году.
* Также в Королевском дворце председатель НС Выонг Динь Хюэ нанес визит Ее Величество королеве-матери Нородом Монинат Сианук, почтительно передал приветствия генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, президента Нгуен Суан Фук и высокопоставленных вьетнамских руководителей королеве-матери по случаю 100-летия со дня рождения покойного короля Нородома Сианука. Королева-мать Нородом Монинат Сианук напомнила о своих глубоких впечатлениях от предыдущих визитов во Вьетнам, сопровождая покойного короля Нородома Сианука.