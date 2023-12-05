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Председатель НС Выонг Динь Хюэ навестил бывших руководителей Лаоса
Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил радость по поводу больших успехов, достигнутых лаосским народом, попросив обе стороны тесно координировать действия в ответственном выполнении соглашений на высоком уровне, тщательной подготовке к встречам высокопоставленных руководителей и 46-ому заседанию Вьетнамско-лаосской межправительственной комиссии. Председатель НС подчеркнул, что всегда поддерживает и готов оказать максимальную помощь Лаосу в успешном выполнении обязательств председателя АСЕАН и председателя Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА) в 2024 году.
Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, президент Лаоса Тхонглун Сисулит отметил, что в ближайшее время обеим сторонам необходимо продолжать прилагать усилия по координации действий для решения проблем, совершения прорывов в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве, создания в нем качественных изменений в соответствии с политическими отношениями, разработать подходящую политику и механизмы для содействия торговле и инвестициям между двумя странами. Он выразил желание, чтобы Вьетнам продолжил поощрять вьетнамские предприятия на расширение инвестиционной и предпринимательской деятельности в Лаосе.
Оба руководителя подтвердили, что продолжат тесно координировать действия и поддерживать друг друга на международных и региональных форумах, особенно в ООН и АСЕАН, а также в рамках механизмов субрегионального сотрудничества.