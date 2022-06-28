Председатель НС Выонг Динь Хюэ и председатель НС Ласло Кёвер подписали новое соглашение о парламентском сотрудничестве

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и председатель Национального собрания Ласло Кёвер. Фото: Зоан Тан/ВИА

По сообщению спецкорреспондента ВИА, в первой половине дня 27 июня по местному времени в здании Национального собрания Венгрии в столице Будапеште под председательством Председателя Национального собрания Венгрии Ласло Кёвера состоялась официальная церемония встречи Председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

На переговорах сразу после церемонии встречи председатели двух Национальных собраний провели обширные дискуссии по многим вопросам вьетнамско-венгерских отношений, важным столпом которых является парламентское сотрудничество и двустороннее сотрудничество в международных и региональных механизмах.

Председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кевер тепло приветствовал Выонг Динь Хюэ и высокопоставленную делегацию Национального собрания Вьетнама с визитом в Венгрии. Ласло Кевер тепло поздравил и выразил восхищение большими достижениями Вьетнама в области реформ и открытости, что превратило Вьетнам в страну с быстрым ростом.

Председатель Венгерского Национального собрания подтвердил, что Вьетнам является важным партнером Венгрии в Юго-Восточной Азии. Несмотря на географическую удаленность, две страны имеют давнюю историю дружбы и сотрудничества, которая развивается многими поколениями, что подтвердилось даже в прошедшее трудное время эпидемии. По этому случаю Ласло Кёвер поблагодарил Национальное собрание Вьетнама за искреннюю помощь в первые дни пандемии COVID-19.

В искренней и открытой атмосфере обе стороны заявили, что Вьетнам и Венгрию связывают традиционная дружба и хорошее многогранное сотрудничество за более 70 лет истории, сходство, гордость культурными традициями, общие ценности. Это важная основа для углубления дружбы и многопланового сотрудничества между двумя странами.

* В полдень того же дня, сразу после переговоров на высшем уровне в Доме Национального собрания Венгрии, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кевер подписали соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Национальным собранием Венгрии.

Согласно подписанному Соглашению, на основе всестороннего партнерства и многогранного сотрудничества между двумя странами, в целях укрепления регулярного и практического сотрудничества между двумя Национальными собраниями, развития и расширения отношения сотрудничества между двумя странами и на основе Соглашения о сотрудничестве между двумя Национальными собраниями, подписанного в 2008 году, Национальные собрания Вьетнама и Венгрии обязались развивать парламентское сотрудничество по принципам равенства, взаимной выгоды, взаимного уважения, соблюдения законов каждой страны и в соответствии с международными договорами, участницей которых является каждая страна.

Национальные собрания двух стран активизируют обмен делегациями на уровне руководителей НС и другой дружественный парламентский обмен. Усиливается координация в организации семинаров и законодательных дискуссий по вопросам, представляющим взаимный интерес, в рамках официальных визитов руководителей двух Национальных собраний.

Обе стороны внедряют механизм регулярного обмена информацией о законотворческой деятельности, о двусторонних и многосторонних международных договорах, участниками которых являются обе стороны, в целях усиления координации в контроле за выполнением этих международных договоров, реализуют другие виды парламентские деятельности в соответствии с положениями каждой страны.

Соглашение о сотрудничестве вступает в силу с момента подписания.

Затем Выонг Динь Хюэ и Ласло Кевер стали свидетелями церемонии подписания соглашений о сотрудничестве между министерствами юстиции Вьетнама и Венгрии.

* Сразу после церемонии подписания высшие законодатели Вьетнама и Венгрии вышли на встречу с прессой двух стран и сообщили результаты переговоров.

По их сообщению, переговоры прошли очень успешно. Два Национальных собрания обязались тесно сотрудничать во имя практической пользы и процветания двух народов.

Два председателя НС также обменялись мнениями по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и рассмотрели возможности сотрудничества в международных организациях и форумах.

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ выразил радость, посещая Венгрию в качестве председателя Национального собрания Вьетнама. Визит направлен на дальнейшее продвижение и улучшение масштабов, охвата и эффективности Вьетнамско-венгерского всеобъемлющего партнерства. «Я и Председатель Национального собрания Венгрии провели очень успешную встречу, на которой обсуждались не только отношения между двумя парламентами, но и многие направления и меры по содействию развитию Всеобъемлющего партнерства между двумя парламентами в ближайшем будущем. Мы полностью согласились с тем, что два Национальных собрания будут продолжать содействовать сотрудничеству правительств, а также сотрудничеству Национальных собраний для повышения эффективности сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, образования и обучения, труда, науки и техники и др., в которых Вьетнам и Венгрия еще имеют большой потенциал и возможности», - сказал Выонг Динь Хюэ.

* Утром того же дня председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация Национального собрания Вьетнама возложили венок на площади Героев в Будапеште.



