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Председатель НС Выонг Динь Хюэ и заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай приняли бывшего председателя НС РК
Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что 2023 год является особенным годом в отношениях между двумя странами, когда Вьетнам приветствовал Председателя Национальной Собрания Республики Корея с официальным визитом в первые дни года, а совсем недавно Президент Республики Корея совершил государственный визит во Вьетнам.
На основе нового соглашения о сотрудничестве между Национальными собраниями двух стран, подписанного в ходе официального визита в Корею в 2021 году, Выонг Динь Хюэ уверен, что Национальное собрание двух стран в полной мере готово установить образцовые отношения.
На встрече Выонг Динь Хюэ и Пак Бён Сог заявили, что правительства двух стран должны в ближайшее время реализовать Соглашение о социальном страховании, подписанное в декабре 2021 года, в целях содействия сотрудничеству сезонных и отпускных работников. Бывший председатель Национального собрания Кореи заявил, что будет внимательно следить за выполнением этого важного Соглашения и содействовать ему.
Подчеркнув важность сотрудничества для формирования ряда стратегических цепочек поставок с учетом потребностей, потенциала и сильных сторон обеих сторон, Выонг Динь Хюэ и Пак Бён Сог открыто обсудили области, в которых двум странам необходимо продолжать развивать сотрудничество, включая дальнейшее укрепление создания благоприятной правовой базы, в целях содействия сбалансированному и устойчивому масштабу торговли двух стран.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ информировал, что НС Вьетнама одобрило новую визивую политику, которая вступит в силу с 15 августа. Соответственно, электронная виза будет действовать до 90 дней вместо 30 дней по старому закону. Все визы выдаются на электронной платформе, срок пребывания иностранцев во Вьетнаме также увеличен с 15 до 45 дней, что создает очень благоприятные условия для въезда во Вьетнам иностранных граждан, в том числе граждан и специалистов Кореи.
*Во второй половине дня 24 июля в здании правительства вице-премьер Ле Минь Кхай принял бывшего председателя Национального собрания (НС) Корейской Республики (РК) Пак Бён Сога и делегации НС, находящихся с визитом во Вьетнаме.
Приветствуя Пак Бён Сога и делегацию, заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай оценил, что после более чем 30 лет со дня установления дипломатических отношений (с 1992 года) отношения между Вьетнамом и Кореей достигли большого прогресса и стали образцом двустороннего сотрудничества между странами. Политическое доверие между двумя странами постоянно укреплялось, особенно быстро, эффективно и практично развивалось сотрудничество во многих областях. Корея продолжает лидировать по объему прямых инвестиций (их совокупный объем достиг 82,2 млрд долларов США), занимает второе место по развитию сотрудничества, туризма и труда, третье место по торговому сотрудничеству (88 миллиардов долларов в 2022 году).
Изюминкой отношений сотрудничества является контингент из 200.000 граждан каждой страны, которые живут, учатся и работают в другой стране, включая около 80.000 смешанных вьетнамско-корейских семей, что стало ярким символом тесных обменов между двумя народами. Как подтвердили высшие руководители двух стран, две страны стали «хорошими друзьями, хорошими партнерами, хорошим сватами».
Ле Минь Кхай предложил Пак Бён Согу как члену Комитета Национального собрания по иностранным делам и объединению уделить внимание содействию реализации ряда направлений сотрудничества: в области обороны и безопасности, в поддержке Вьетнама в обеспечении правопорядка на море, а также предложил и впредь поддерживать и разделять общее видение обеспечения безопасности, безопасности и свободы судоходства и пролета в Восточном море.
Заместитель премьер-министра Вьетнама желает двум странам расширить масштабы торговли в направлении сбалансированности и устойчивости; создать условия для более глубокого участия вьетнамских предприятий в цепочке поставок корейских предприятий; расширять масштабов ОПР во Вьетнам...
Поблагодарив заместителя премьер-министра Ле Минь Кхая за прием, Пак Бён Сог сказал, что правительство Кореи постарается увеличить максимальные стимулы для финансирования программ для Вьетнама, особенно двусторонней кредитной программы от Корейского фонда экономического сотрудничества и развития (EDCF) и Корейского фонда содействия экономическому развитию (EDPF); заинтересовано в улучшении баланса двусторонней торговли. В 2024 году Корея увеличит квоту для иностранных рабочих, открывая возможности для вьетнамских рабочих работать в Корее.
Информируя о большом объеме товаров, перевозимых Кореей через Восточное море, Пак Бён Сог подтвердил, Корея всегда подтверждает свое последовательное мнение о том, что деятельность в районе Восточного моря должна строго соответствовать международному праву, поддерживая обеспечение безопасности и свободы судоходства в Восточном море.
Бывший председатель Национального собрания Кореи предложил Вьетнаму упростить процедуру выдачи разрешений на работу для специалистов и квалифицированных рабочих, и в то же время удовлетворить потребности в обучении корейских детей и детей вьетнамско-корейских семей. Перед этим предложением заместитель премьер-министра предложил агентствам, подразделениям и образовательным учреждениям обратиться к Народному комитету Ханоя, чтобы найти решение по организации подходящего земельного фонда для школьной инфраструктуры; выразил готовность решать возникающие проблемы.