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Председатель НС Выонг Динь Хюэ имел встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном
Выонг Динь Хюэ высоко оценил результаты эффективных и содержательных переговоров между двумя премьер-министрами, состоявшихся утром того же дня, на которых было подписано 7 документов о сотрудничестве, завершение модернизации Рамочного соглашения о соединении двух экономик. Политические отношения становятся все более тесными и доверительными за счет укрепления сотрудничества и обмена делегациями на всех уровнях и каналах, включая каналы Партии, Национального Собрания, Правительства, местностей и бизнеса.
Председатель НС Вьетнама подчеркнул, что обеим сторонам необходимо эффективно реализовывать Партнерство «Зеленая экономика – цифровая экономика» (созданное в феврале 2023 года), продвигать новые области сотрудничества (цифровая связь, цифровое общество, циркулярная экономика, инновация, чистая энергия...). Это глобальные проблемы, и в которых Сингапур силен. Правительства двух стран продолжают расширять модель индустриальных парков Вьетнам-Сингапур (VSIP) и в то же время трансформируются в направлении «зеленый-чистый-умный» и в сторону развития индустриально-городской экосистемы.
Со своей стороны премьер-министр Ли Сяньлун заявил, что Сингапур заинтересован в развитии возобновляемой энергетики, готов поддержать Вьетнам, а также обсудить потенциальные проекты сотрудничества в этой области, чтобы страна могла экспортировать возобновляемую энергию в Сингапур. Премьер-министр Ли Сяньлун заявил, что углеродные кредиты — это область, в которой обе стороны могут сотрудничать, особенно когда обе страны ставят перед собой цель сократить чистые выбросы до нуля к 2050 году.
Подчеркнув, что VSIP является символом успешного сотрудничества между двумя странами, премьер-министр Ли Сяньлун заявил, что Сингапур в настоящее время имеет 13 зон VSIP во Вьетнаме, выразил надежду, что в будущем появится больше VSIP с новыми, экологически чистыми элементами, использующих возобновляемые источники энергии...
На встрече лидеры двух стран подчеркнули важность содействия сотрудничеству в таких ключевых областях, как национальная оборона, безопасность, труд, образование, а также культура, межличный обмен.
Национальное собрание Вьетнама согласилось применять электронные визы для граждан всех стран, увеличивая срок действия электронных виз с 30 дней до 90 дней, продлевая срок пребывания до 45 дней гражданам стран, которые Вьетнам в одностороннем порядке освобождает от виз. Вьетнам всегда поддерживал и создал благоприятные условия для успешного подписания и реализации соглашений о сотрудничестве между двумя странами, сказал председатель НС, предлагая, чтобы обе стороны в ближайшее время завершили переговоры и связанные с ними процедуры подписания важных документов о сотрудничестве, такие как Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам; Соглашение об экстрадиции; Соглашение о передаче лиц, осужденных к лишению свободы; Меморандум о взаимопонимании по вопросам спасательного сотрудничества.
Председатель НС Вьетнама предложил премьер-министру Ли Сяньлуну поддержать Национальное собрание двух стран для эффективной реализации Соглашения о сотрудничестве между двумя Национальными собраниями (подписанного в мае 2022 года), для укрепления обмена делегациями на всех уровнях, особенно между законодательными руководителями, профильными комитетами и парламентариями двух стран.
На встрече обе стороны подчеркнули важность построения единого и устойчивого сообщества АСЕАН, продвижения его центральной роли в Межпарламентском совете АСЕАН (AIPA); поддерживания мирной и стабильной обстановки, разрешения споров мирными средствами, выполнения Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и скорого завершения переговоров по существенному, эффективному, действенному и в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 года, Кодексу поведения на Восточном море.
По этому случаю премьер-министр Ли Сяньлун сердечно пригласил председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в ближайшее время посетить Сингапур с официальным визитом. Выонг Динь Хюэ поблагодарил его и сказал, что организует визит в Сингапур в подходящее время.