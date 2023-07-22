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Председатель НС Выонг Динь Хюэ имел встречу с премьер-министром Малайзии
Главный законодатель приветствовал визит премьер-министра Малайзии во Вьетнам по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Малайзией, полагая, что поездка станет важной вехой, способствующей укреплению стратегического партнерства между двумя странами.
Председатель Выонг Динь Хюэ и премьер-министр Анвар Ибрагим договорились продолжать создавать благоприятные условия для инвестиций, бизнеса и торговли, подчеркивая при этом важность более сбалансированной двусторонней торговли.
Два лидера подчеркнули необходимость поддержки пересмотра и ограниченного применения мер торговой защиты, а также расширения сотрудничества для поддержания цепочек поставок.
Они отметили, что Вьетнам и Малайзия должны укреплять сотрудничество в поддержке вьетнамских предприятий, работающих в халяльной пищевой промышленности, которая является сильной у Малайзии, а потенциальной для Вьетнама.
Два лидера также обсудили важность сотрудничества в океане, подчеркнув, что обеим сторонам следует рассмотреть возможность создания механизмов для развития сотрудничества в области рыболовства, переработки и потребления морепродуктов, поскольку это область, в которой обе стороны имеют спрос и могут дополнять друг друга. Они рассматривают возможность создания механизма консультаций по морским вопросам и создания «горячих линий» для борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.
Хозяин и гость встречи предложили и дальше развивать сотрудничество в сферах образования, авиации, науки и техники, туризма, межличностных обменов.
Два лидера согласились сохранить общую позицию АСЕАН по проблеме Восточного моря и обязались продолжать координацию на следующем этапе переговоров по Кодексу поведения в Восточном море (COC) и активно способствовать созданию практичного и эффективного COC в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
Выонг Динь Хюэ высоко оценил разрешение Малайзии на создание Ассоциации Малайзиско-Вьетнамской дружбы в 2022 году и выразил надежду, что правительство Малайзии продолжит создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Малайзии.
Он высоко оценил предложение премьер-министра Анвара Ибрагима о развитии сотрудничества в области туризма между двумя странами, выразив надежду, что обе стороны будут способствовать переговорам по скорейшему подписанию нового соглашения об авиационном сотрудничестве.
Верховный законодатель Вьетнама подферкнул, что НС Вьетнама сделает все возможное для укрепления отношений между законодательными органами как на двустороннем, так и на международном уровне, в рамках Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) и Межпарламентского союза (МПС), а также других региональных и международных форумах.
Оба лидера ожидали, что законодательные органы двух стран будут расширять сотрудничество и обмениваться опытом в своей деятельности.
Премьер-министр Малайзии согласился с мнением высокопоставленного вьетнамского законодателя о необходимости укреплять сотрудничество и обмены между университетами, особенно сотрудничество в области исследований в области халяльной пищевой промышленности. Он согласился рассмотреть возможность увеличения импорта вьетнамских товаров в ближайшее время.
Выонг Динь Хюэ попросил премьер-министра Анвара Ибрагима передать свои приглашения спикеру Палаты представителей Девану Ракьяту и председателю Сената Девану Негару посетить Вьетнам в ближайшее время. Он также предложил парламенту Малайзии направить делегацию для участия в 9-м Форуме молодых парламентариев Межпарламентского союза (МПС) во Вьетнаме в сентябре.