Председатель НС Выонг Динь Хюэ имел встречу с премьер-министром Венгрии

Председатель НС Выонг Динь Хюэ и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместном фотографировании. Фото: ВИА

Утром 28 июня в ходе официального визита в Венгрию председатель НС Выонг Динь Хюэ встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам спецкорра ВИА, на встрече лидеры двух стран вместе рассмотрели важные вехи в дружбе и многоплановом сотрудничестве между двумя странами; обменялись мнениями и предложили меры по укреплению и углублению всестороннего партнерства между Вьетнамом и Венгрией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил честь приветствовать председателя НС Выонг Динь Хюэ и высокопоставленную делегацию НС Вьетнама с официальным визитом в Венгрии, заявив, что он лично с нетерпением ждет встречи с председателем НС и многими министерствами. Министры венгерского правительства также хотели принять участие в этой встрече, считая ее прекрасной возможностью укрепить отношения с Вьетнамом.

Оба лидера поделились тем, что этот визит председателя НС является возможностью для продвижения и углубления всестороннего партнерства между Вьетнамом и Венгрией в целом и отношений сотрудничества между НС двух стран, в частности, открывая новые перспективы в двусторонних отношениях, а также тесное сотрудничество на региональных и международных форумах в условиях сложных и непредсказуемых мировых событий.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ поздравил Венгрию с успешным проведением выборов в НС Венгрии в апреле 2022 года, особенно премьер-министра Виктора Орбана, который был переизбран на 4-й срок подряд, что демонстрирует большое доверие венгерского народа своему руководителю.

Спикер НС также поздравил Венгрию с важными достижениями под руководством премьер-министра Виктора Орбана в социально-экономическом развитии на протяжении многих лет, способствуя повышению роли и престижа Венгрии в регионе и во всем мире. Даже в сложный период пандемии COVID-19 венгерская экономика сохранила стабильный уровень. Венгрия имеет много политик экономического восстановления и поддержки социального обеспечения, о которых Вьетнам надеется получить опыт.

Председатель НС передал приветствия генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, президента Нгуен Суан Фука и премьер-министра Фам Минь Тьиня руководству Венгрии и лично премьер-министру Виктору Орбану.

Два лидера согласились, что две страны связывают тесная и верная дружба, они всегда помогают и поддерживают друг друга, разделяют общие ценности. Это ценное и общее достояние, которым обладают не все страны, и поколения руководителей и народы двух стран должны быть полны решимости сохранить и приумножить его; и вьетнамцы, прошедшие подготовку и обучение в Венгрии, являются важными мостами в сердце этой дружбы.

На встрече стороны также отметили, что отношения между двумя странами за последнее время во многих аспектах развивались хорошо. Визит во Вьетнам премьер-министра Виктора Орбана в 2017 году и генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в Венгрию в 2018 году открыл новый этап в отношениях между двумя странами.

Председатель НС заявил, что Вьетнам придает большое значение и желает углубить и повысить эффективность всестороннего партнерства между Вьетнамом и Венгрией. Итоги переговоров с председателем НС Венгрии и подписание нового соглашения о сотрудничестве в ходе этого визита повышают уровень сотрудничества между двумя парламентами - опоры отношений между двумя странами, важной основы для дальнейшего укрепления всеобъемлющего партнерства.

На встрече обе стороны также уделили много времени обсуждению конкретных мер по дальнейшему продвижению всестороннего партнерства, сосредоточив внимание на всестороннем сотрудничестве по каналам партии, НС, правительства и народной дипломатии.

С точки зрения экономики и торговли обе стороны полны решимости увеличить товарооборот в направлении баланса, здоровья и устойчивости, разделяя дух принятия предприятий и людей в качестве центра, создавая благоприятные условия для доступа товаров на рынки друг друга, поощрение бизнеса двух сторон к укреплению инвестиционного сотрудничества, на практическую пользу народов двух стран.

Наряду с этим, обе стороны договорились сосредоточиться на полном решении проблем в таких проектах, как онкологическая больница Кантхо, водная станция в Куангбине и Венгерский культурный центр в Ханое и т. д. для укрепления сотрудничества, «зеленой», чистой, инклюзивной экономики, высококачественного сельского хозяйства и продовольственной безопасности, фармацевтики..., в которых у Венгрии есть сильные стороны, а у Вьетнама есть потребности.

Обе стороны разделяют позиции по мирному урегулированию конфликтов и споров с соблюдением международного права. Председатель НС попросил Венгрию поддержать взгляды Вьетнама и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам региональной безопасности, а также центральную роль АСЕАН. Вьетнам поддерживает Венгрию и действует как мост между Венгрией и АСЕАН, а Венгрия поддерживает Вьетнам в его отношениях с ЕС.

Это последнее мероприятие в череде мероприятий председателя НС Выонг Динь Хюэ и высокопоставленной делегации НС Вьетнама в Венгрии перед отъездом с официальным визитом в Великобританию.