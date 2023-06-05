Председатель НС Выонг Динь Хюэ имел встречу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Фото: Зоан Тан/ВИА

Энтони Альбанезе рад новой стрече и поблагодарил Выонг Динь Хюэ за теплый прием, сообщил об успешных переговорах с премьер-министром Фам Минь Тьинем. Стороны договорились усилить обмен делегациями и контакты на высоком уровне по каналам Партии, Национального собрания и правительства, обмены между людьми, эффективно реализовать План реализации Стратегии расширения экономического сотрудничества (EEES) между двумя странами на период 2021-2025 гг.…Подчеркнув, что наряду с визитами на высоком уровне, Энтони Альбанезе сказал, что Австралия придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству Австралии и АСЕАН и всегда поддерживает центральную роль АСЕАН, при этом выразил уверенность о, что отношения двух стран будут развиваться еще сильнее, двусторонний товарооборот в 2022 году уже увеличился на 30% по сравнению с 2021 годом, что отражает динамизм экономического сотрудничества.На встрече, выразив радость по поводу 50-летнего установления дипломатических отношений между двумя странами, укрепления стратегического доверия и тесного сотрудничества во многих областях за прошедшее время, лидеры двух стран выразили уверенность в том, что благодаря усилиям двух стран, переход отношений на новый уровень будет реализован в ближайшее время.Подчеркнув, что, пандемия COVID-19 выявила проблемы с цепочками поставок, Энтони Альбанезе подчеркнул важность и необходимость самостоятельности, он также сообщил о новой помощи Вьетнаму в размере 105 миллионов австралийских долларов для сотрудничества в области инфраструктуры, реагирования на изменение климата и энергетической трансформации. Университет RMIT объявил о следующем этапе своих обязательств по инвестированию в образование, исследования и сотрудничество во Вьетнаме, включая стратегический инвестиционный фонд на сумму 250 миллионов австралийских долларов.На основе очень позитивных политико-дипломатических отношений между двумя странами и очень конкретных результатов переговоров между двумя премьер-министрами в первой половине 4 июня Выонг Динь Хюэ выразил согласие с мнением премьер-министра Австралии о больших возможностях для укрепления сотрудничества. На основе соглашений о свободной торговле, Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и др. две страны могут наращивать сотрудничество в сфере торговли и инвестиций. Председатель НС Вьетнама предположил создать новые цепочки поставок для диверсификации рынков.Выонг Динь Хюэ сообщил, что в проходящей 5-й сессии НС Вьетнама рассматривает и принимает решения до 20 законопроектов, многие из которых связаны с экономикой, торговлей и инвестициями, включая норму об упрощении выдачи виз не только для вьетнамских граждан, но и для граждан других стран.Высоко оценивая результаты сотрудничества в области образования и обучения между двумя странами, председатель НС Вьетнама напомнил, что в ходе его официального визита в Австралию в декабре 2022 года вузы двух стран подписали 12 соглашений о сотрудничестве. В связи с чем он приветствовал расширение университетом RMIT инвестиций и сотрудничества во Вьетнаме, отметил открытие Вьетнамско-австралийского центра при Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, оказание спонсорской помощи Австралией Общему курсу по изменению климата и энергетике для народных депутатов Вьетнама.Пользуясь случаем, председатель НС Выонг Динь Хюэ выскзал пожелание, чтобы правительство и премьер-министр Австралии лично продолжали уделять внимание, поддерживать и создавать условия для вьетнамской общины в Австралии.Вьетнам всегда ценит и ценит роль Австралии в регионе и на международной арене. Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил надежду, что Австралия и впредь будет поддерживать взгляды АСЕАН и Вьетнама по вопросу Восточного моря.На встрече премьер-министр Энтони Альбанезе поздравил женскую сборную Вьетнама по футболу с первым в истории выходом в финальный раунд чемпионата мира. Что касается 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев, организованной НС Вьетнама, премьер-министр Энтони Альбанезе подтвердил, что будет способствовать отправке австралийской парламентской делегации в Ханой в сентябре следующего года.