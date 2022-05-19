Председатель НС Выонг Динь Хюэ имел встречу с президентом Греции

Председатель Национального Собрания Выонг Динь Хюэ принялс президента Греции Катерину Сакелларопулу. Фото: ВИА

Тепло приветствуя президента Катерину Сакелларопулу с официальным визитом во Вьетнаме, Председатель НС поздравил Катерину Сакелларопулу с тем, что она стала первой женщиной-президентом Греческой Республики, страны, занимающей важное положение в Европе, и страны, известной как одна из самых блестящих цивилизаций древности, колыбель западной философии и Олимпийских игр.

Высоко оценивая значение визита президента Катерины Сакелларопулу, Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил уверенность, что этот визит является важным шагом вперед, способствующим дальнейшему развитию традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Грецией.

Председатель НС с удовлетворением отметил, что дружба и многогранное сотрудничество между двумя странами за последнее время постоянно укреплялись и развивались, что нашло отражение в обмене делегациями на всех уровнях, особенно между руководителями разных уровней. Отношения торгово-экономического сотрудничества развивались очень позитивно, особенно после реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA).

Председатель НС предложил двум странам продолжать развивать сотрудничество в областях, в которых у Греции есть сильные стороны, а у Вьетнама есть потребности, таких как морская экономика, судостроение, морские порты, туризм...; чтобы вскоре согласовали и подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, соглашение о судоходстве для создания благоприятных условий для экономического и торгового обмена между двумя сторонами.

Выразив благодарность Национальному собранию Греции за досрочную ратификацию EVFTA, председатель НС Вьетнама выразил надежду, что Национальное собрание Греции будет способствовать скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), сняв желтую карточку ЕС для вьетнамских морепродуктов. Обе стороны тесно сотрудничают, используя преимущества, предоставляемые EVFTA и EVIPA, особенно в защите законных интересов предприятий двух стран в инвестиционной и деловой деятельности на рынке каждой стороны в период после COVID-19.

Пользуясь случаем, председатель НС поблагодарил и понадеялся, что президент Катерина Сакелларопулу и правительство Греции продолжат создавать благоприятные условия для стабильной жизни, учебы и работы вьетнамской общины в Греции. Наряду с этим обе стороны способствовали установлению побратимских отношений между населенными пунктами двух стран, включая завершение процедур побратимства между Спартой и городом Хюэ, способствуя развитию народной дипломатии.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу высоко оценила теплый прием Вьетнама. Президент сказала, что, хотя две страны географически удалены, они могут укреплять сотрудничество в области истории, культуры и общей политики.

Президент согласилась с мнением Председателя НС о том, что на основе EVFTA двум странам необходимо опираться на потенциал каждой страны, чтобы способствовать увеличению товарооборота. Она отметила, что этот официальный визит во Вьетнам также направлен на развитие сотрудничества между двумя странами, и выразила надежду, что подписание соглашения о морском транспорте и соглашения об избежании двойного налогообложения будут способствовать развитию сотрудничества и торгово-экономических отношений между двумя странами.

Председатель НС подчеркнул, что Греция известна как одна из самых ярких цивилизаций в древние времена, а Вьетнам - древняя цивилизация влажного риса. Две страны должны развивать сотрудничество в сфере инноваций. Общаясь с Председателем НС, президент подчеркнула, что Греция имеет большой опыт защиты наследия от изменения климата, образования, туризма... Наряду с этим, вьетнамская община в Греции, а также греки во Вьетнаме будут способствовать дальнейшее укрепление отношений сотрудничества между двумя странами.

Отношения между Национальными собраниями двух стран на протяжении многих лет постоянно укреплялись и развивались, однако из-за пандемии COVID-19 обмен делегациями между двумя Национальными собраниями был прерван. Председатель НС выразил надежду, что президент Греции поддержит укрепление парламентского сотрудничества двух стран как в рамках двустороннего сотрудничества, так и координации на многосторонних межпарламентских форумах.

По этому поводу председатель НС поблагодарил и выразил надежду, что Греция будет и впредь поддерживать позиции АСЕАН и Вьетнама в Восточном море на основе уважения международного права, а также другие механизмы с ролью АСЕАН.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ пожелал президенту Катерине Сакелларопулу и членам делегации успешного официального визита во Вьетнам. По этому случаю, через госпожу президента, Председатель НС направил Председателю НМ Греции Константиносу Тасуласу приглашение посетить Вьетнам в подходящее время.



