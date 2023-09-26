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Председатель НС Выонг Динь Хюэ имел встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым
Румен Радев поделился, что всегда питает особые чувства к стране и народу Вьетнама, а также к своим трудолюбивым, умным и верным вьетнамским друзьям, которые вместе учились в болгарском университете. Выражая симпатию Вьетнаму, Румен Радев заявил, что он всегда следит и восхищается достижениями, которых Вьетнам достиг в последнее время, например темп экономического роста более 8% в год, что является самым высоким показателем в регионе, растущая роль и положение Вьетнама в регионе и мире, подчеркнув, что текущий визит председателя Национального собрания Вьетнама имеет важное значение, способствуя выводу традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами на новую высоту.
Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ поблагодарил всех высших руководителей Болгарии за уважительный прием, подтвердив, что в своей внешней политике Вьетнам придает большое значение традиционным дружественным отношениям со странами Центральной и Восточной Европы, среди них Болгария является приоритетным партнером. На встрече лидеры двух стран рассмотрели важные вехи традиционной дружбы и многогранного сотрудничества, согласились, что две страны связывают близкую и верную дружбу, всегда помогают и поддерживают друг друга и разделяют общие ценности. Это ценный общий актив, в котором более 30.000 вьетнамцев, получивших образование в Болгарии, и около 1.000 вьетнамцев, живущих в Болгарии, является важным мостом.
На встрече Выонг Динь Хюэ информировал результаты переговоров с председателем Национального собрания Болгарии, в ходе которых были согласованы многие вопросы сотрудничества и подписано 5 важных документов о сотрудничестве.
Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ поблагодарил Болгарию за активную поддержку подписания и ратификации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA) и особенно Национальное собрание Болгарии за недавнюю ратификацию Соглашения о защите торговли между Вьетнамом и ЕС накануне визита, создающего важную правовую основу укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества.
Обсуждая региональные и международные вопросы, лидеры двух стран согласились, что в нынешнем сложном контексте для решения традиционных и нетрадиционных проблем безопасности двум странам необходимо укреплять тесное сотрудничество и координировать свои действия на многосторонних и региональных форумах, особенно в ООН. Президент Болгарии подтвердил свою поддержку позиции и взглядов Вьетнама и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам региональной безопасности, включая разрешение конфликтов и споров посредством мирных мер, на основе уважения международного права и Устав ООН.
По этому случаю председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ передал президенту Болгарии приглашение посетить во Вьетнам от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и президента Во Ван Тхыонга. Президент Румен Радев искренне поблагодарил и с радостью принял приглашение, подтвердив, что посетит Вьетнам в ближайшее время.