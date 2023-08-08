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Председатель НС Выонг Динь Хюэ имел встречу с Лаосским коллегой Сайсомфон Фомвихане

По словам спецкора ВИА, по случаю участия в 44-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи государств Юго-Восточной Азии (AIPA-44) в Джакарте, Индонезия, ​​7 августа председатель Национальнго собрания (НС) Выонг Динь Хюэ имел встречу с председателем Национального собрания Лаоса Сайсомфон Фомвихане.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (с левой стороны) на встрече с председателем Национального собрания Лаоса Сайсомфон Фомвихане. Фото: Зоан Тан/ВИА  
На встрече Выонг Динь Хюэ и Сайсомфон Фомвихане выразили удовлетворение новой встречей в рамках Генеральной ассамблеи AIPA-44. Выонг Динь Хюэ поздравил Национальное собрание Лаоса с успешным завершением 5-й сессии, с решением многих важных вопросов, решительно поддержанных лаосским народом, поздравил с положительными социально-экономическими результатами Лаоса за прошедшее время.

Два лидера были рады углублению великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, которые совершаются на всех каналах, особенно на партийном, от центрального до местного уровня и во всех областях, и вносят важный вклад в поддержание политической стабильности, безопасности - обороны и социально-экономического развития в каждой стране.

Стороны договорились продолжать укреплять обмен делегациями на всех уровнях, активизировать двусторонние механизмы сотрудничества, укреплять связи между двумя экономиками, реализовывать соглашения о торгово-инвестиционном сотрудничестве, активно реализовывать важные проекты стратегического сотрудничества. Стороны договорились развивать сотрудничество в области переработки сельскохозяйственной продукции, а также совместно изучать и реализовывать конкретные проекты.

Два главы законодательных органов пришли к единому мнению о том, что Национальное собрание двух стран должна продолжать тесно сотрудничать для эффективного внедрения механизмов регулярного сотрудничества, подготовки кадров, расширения обмена информацией, дальнейшего укрепления обмена опытом, сотрудничества в законотворчестве, мониторинговой работе и решении важных национальных вопросов.

Стороны договорились тесно координировать свои действия для организации первого саммита Национального собрания Камбоджа-Лаос-Вьетнам (CLV) в Лаосе в декабре 2023 года, а также AIPA 2024 под председательством Лаоса.

По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ пригласил Лаос принимать участие в 9-й Всемирной конференции молодых парламентариев, которая состоится в сентябре в Ханое.

ВИА/ИЖВ

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