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Председатель НС Выонг Динь Хюэ имел встречу с Лаосским коллегой Сайсомфон Фомвихане
Два лидера были рады углублению великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, которые совершаются на всех каналах, особенно на партийном, от центрального до местного уровня и во всех областях, и вносят важный вклад в поддержание политической стабильности, безопасности - обороны и социально-экономического развития в каждой стране.
Стороны договорились продолжать укреплять обмен делегациями на всех уровнях, активизировать двусторонние механизмы сотрудничества, укреплять связи между двумя экономиками, реализовывать соглашения о торгово-инвестиционном сотрудничестве, активно реализовывать важные проекты стратегического сотрудничества. Стороны договорились развивать сотрудничество в области переработки сельскохозяйственной продукции, а также совместно изучать и реализовывать конкретные проекты.
Два главы законодательных органов пришли к единому мнению о том, что Национальное собрание двух стран должна продолжать тесно сотрудничать для эффективного внедрения механизмов регулярного сотрудничества, подготовки кадров, расширения обмена информацией, дальнейшего укрепления обмена опытом, сотрудничества в законотворчестве, мониторинговой работе и решении важных национальных вопросов.
Стороны договорились тесно координировать свои действия для организации первого саммита Национального собрания Камбоджа-Лаос-Вьетнам (CLV) в Лаосе в декабре 2023 года, а также AIPA 2024 под председательством Лаоса.
По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ пригласил Лаос принимать участие в 9-й Всемирной конференции молодых парламентариев, которая состоится в сентябре в Ханое.