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Председатель НС Выонг Динь Хюэ имел встречу со спикером Палаты представителей Таиланда Чуаном Ликпаем

По сообщению спецкора ВИА, в рамках 43-й Межпарламентской ассамблеи государств Юго-Восточной Азии (AIPA-43) во второй половине дня 21 ноября в столице Королевства Камбоджа Пномпене председатель Национального собрания (НС) Вьетнам Выонг Динь ​​Хюэ имел встречу со спикером Палаты представителей Таиланда Чуаном Ликпаем.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и спикер Палаты представителей Таиланда Чуан Ликпай. Фото: Зоан Тан/ВИА  
На встрече Выонг Динь Хюэ рад встретиться со спикером Палаты представителей Чуаном Ликпаем, другом многих поколений вьетнамских лидеров и народа, высоко оценилт вклад Чуана Ликпая в отношения двух стран и его заботу о вьетнамской общине в Таиланде.

Выонг Динь Хюэ поздравил Таиланд с успешной организацией 29-й встречи лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и успешной организацией Национальным собранием Таиланда 30-й ежегодной встречи Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, поблагодарил Таиланд за внимательный, уважительный и искренний прием президента Нгуен Суан Фука во время его официального визита и участия в АТЭС в Таиланде (16-19 ноября), что внесло важный вклад в укрепление стратегического партнерства между двух стран, в том числе сотрудничество между двумя законодательными органами.

Два лидера были рады видеть положительное развитие сотрудничества между двумя странами за последнее время, эффективное поддержание обменов, контактов на высоком уровне, прогрессы в отношениях между Национальным собранием Вьетнама и Национальным собранием Таиланда, высоко оценили поддержку тайских парламентариев в укреплении отношений сотрудничества.

К 10-летию установления стратегического партнерства в 2023 году стороны договорились увеличить обмен делегациями на всех уровнях, обмены между двумя законодательными органами, обмены между людьми.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ поблагодарил и предложил Таиланду создать благоприятные условия для вьетнамской общины в Таиланде, поддерживать деятельность местных вьетнамских ассоциаций. По этому случаю Выонг Динь Хюэ сердечно пригласил спикера Палаты представителей Таиланда посетить Вьетнам в подходящее время.

ВИА

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