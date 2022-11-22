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Председатель НС Выонг Динь Хюэ имел встречу со спикером Палаты представителей Таиланда Чуаном Ликпаем
Выонг Динь Хюэ поздравил Таиланд с успешной организацией 29-й встречи лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и успешной организацией Национальным собранием Таиланда 30-й ежегодной встречи Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, поблагодарил Таиланд за внимательный, уважительный и искренний прием президента Нгуен Суан Фука во время его официального визита и участия в АТЭС в Таиланде (16-19 ноября), что внесло важный вклад в укрепление стратегического партнерства между двух стран, в том числе сотрудничество между двумя законодательными органами.
Два лидера были рады видеть положительное развитие сотрудничества между двумя странами за последнее время, эффективное поддержание обменов, контактов на высоком уровне, прогрессы в отношениях между Национальным собранием Вьетнама и Национальным собранием Таиланда, высоко оценили поддержку тайских парламентариев в укреплении отношений сотрудничества.
К 10-летию установления стратегического партнерства в 2023 году стороны договорились увеличить обмен делегациями на всех уровнях, обмены между двумя законодательными органами, обмены между людьми.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ поблагодарил и предложил Таиланду создать благоприятные условия для вьетнамской общины в Таиланде, поддерживать деятельность местных вьетнамских ассоциаций. По этому случаю Выонг Динь Хюэ сердечно пригласил спикера Палаты представителей Таиланда посетить Вьетнам в подходящее время.