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Председатель НС Выонг Динь Хюэ имел аудиенцию с президентом США Джо Байденом
Президент Джо Байден заявил, что на протяжении своих 36 лет в парламенте он всегда поддерживал укрепление отношений США с Вьетнамом, всегда способствуя нормализации отношений между двумя странами с первого дня установления отношений.
Два лидера поделились, что законодательные органы обеих сторон играют очень важную роль в процессе восстановления, построения, укрепления доверия, усиления сотрудничества и развития отношений между двумя странами.
Два лидера упомянули выдающихся парламентариев двух стран, которые внесли очень важный вклад в двусторонние отношения, включая покойного сенатора Джона Маккейна, сенатора Патрика Лихи, специального посланника Джона Керри и многих других, а со стороны НС Вьетнама: председателя НС Нгуен Фу Чонга, председателя НС Нгуен Шинь Хунга и председателя НС Нгуен Тхи Ким Нган.
Президент США поблагодарил Выонг Динь Хюэ за его лидерство в развитии отношений между двумя законодательными органами и двумя странами, основанных на доверии и сотрудничестве.
Два лидера разделяли многие общие ценности между двумя народами, в том числе священные права, зафиксированные в Декларации независимости Соединенных Штатов 1776 года, которые президент Хо Ши Мин процитировал во вступительной части Декларации Независимости, зачитанной 2 декабря 1945 года, создавшей Демократическую Республику Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам): «все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью».
Председатель НС Выонг Динь Хюэ заявил, что НС будет работать с правительством над реализацией Плана действий по реализации Совместной декларации. Он предложил Соединенным Штатам в ближайшее время завершить процедуры по признанию Вьетнама как страны с рыночной экономикой; продолжать выделять ресурсы на сотрудничество в преодолении последствий войны, незаменимую область для процесса восстановления, построения и укрепления доверия, понимания и взаимного уважения между двумя государствами и народами двух стран.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ надеялся, что президент Джо Байден продолжит способствовать консенсусу обеих партий и палат США по поддержке стабильных, длительных и взаимовыгодных отношений с Вьетнамом и его НС.
В 22-ю годовщину террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке председатель НС выразил глубокие соболезнования правительству и народу Соединенных Штатов.
На встрече президент Джо Байден и председатель НС Выонг Динь Хюэ стали свидетелями того, как руководители Ассоциаций ветеранов войны, Министерств национальной обороны Вьетнама и США вручили друг другу военные реликвии. Обе стороны согласились приложить усилия для устранения последствий войны и обсудили важность продолжения этой работы.
По этому случаю президент Джо Байден выразил приветствие и надежду на скорую встречу с председателем НС Выонг Динь Хюэ в Вашингтоне.