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Председатель НС Выонг Динь Хюэ имел аудиенцию с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Тепло приветствуя Президента Касым-Жомарта Токаева, Выонг Динь Хюэ уверен, что визит является важным шагом вперед в двухсторонних
Президент Казахстана выразил удовлетворение визитом во Вьетнам. Делясь результатами переговоров с Президентом Во Ван Тхыонгом и аудиенции с Премьер-министром Фам Минь Тьинем, Касым-Жомарта Токаев выразил надежду, что стороны объединят усилия для продвижения достигнутых результатов сотрудничества, укрепления торговли и инвестиции.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что Вьетнам является ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Выразив удовлетворение достигнутыми Вьетнамом результатами в экономическом развитии, приносящими пользу народу, он поздравил Вьетнам под руководством Коммунистической партии с успешным проведением дела Обновления, выведшего страну на путь благополучного развития.
Подчеркнув, что в сегодняшней нестабильной международной обстановке все большее значение приобретают традиционная солидарность и дружба между Вьетнамом и Казахстаном, президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за сотрудничество, поддержку со стороны Вьетнама при участии в 6-м Саммите по координации действий и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Казахстане.
Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев сердечно пригласил Выонг Динь Хюэ в ближайшее время посетить Казахстан с официальным визитом.
Поблагодарив Президента Казахстана за теплые слова о стране и народе, а также о достигнутых Вьетнамом достижениях, Председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что Вьетнам высоко оценивает положение и роль Казахстана в Центральной Азии и желает содействовать многоплановому сотрудничеству с Казахстаном. Национальное Собрание Вьетнама поддерживает и приветствует итоги переговоров и встреч между Президентом Казахстана, Президентом Во Ван Тхыонгом и Премьер-министром Фам Минь Тьинем.
Выонг Динь Хюэ подтвердил, что НС Вьетнама и он лично всегда поддерживают укрепление всестороннего сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, транспорта и туризма, образования, обучения, культуры, а также потенциальные обороны и безопасности...
Поздравляя Казахстан с успешным проведением выборов в Сенат и Палату представителей в 2023 году, Выонг Динь Хюэ рад сообщить, что парламентское сотрудничество между двумя странами за прошедшее время достигло многих хороших результатов, надеясь, что Президент Касым-Жомарт Токаев, ранее работавший Председателем Сената, поддержит продвижение НС Вьетнама и Парламентом Казахстана хороших отношений сотрудничества, направленных на подписание Соглашения о сотрудничестве между двумя законодательными собраниями.
По этому случаю Выонг Динь Хюэ пригласил Председателя Сената и Спикера Палаты представителей Казахстана посетить Вьетнам с официальным визитом и направить делегацию парламентариев на 9-ю Глобальную конференцию молодых парламентариев, которая состоится в Ханое в сентябре.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ поблагодарил и выразил надежду, что Президент Касым-Жомарт Токаев, Парламент и Правительство Казахстана и впредь будут уделять внимание и создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Казахстане.
Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил и подтвердил, что Парламент Казахстана направит делегацию парламентариев для участия в 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев.