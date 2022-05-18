Председатель НС Выонг Динь Хюэ завершил официальный визит в Лаос

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ (слева) и его лаосский коллега Сайсомфон Фомвихане на церемонии встречи. Фото: ВИА

В благодарственном письме председателю НС Лаоса Хюэ поблагодарил лидера лаосского законодательного собрания и других лидеров за теплый прием и искренние, прямые и доверительные обсуждения во время его визита, которые, по его словам, способствуют дальнейшему развитию великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами в целом и двумя законодательными органами в частности.

Перед отъездом из Лаоса Председатель НС Хюэ и высокопоставленная делегация НС посетили Генеральное консульство Вьетнама в Паксе, провинция Тямпасак, и встретились с представителями вьетнамской общины четырех южных провинций Лаоса (Тямпасак, Аттапеу, Секонг и Салаван).

Высший законодательный орган высоко оценил работу Вьетнамской ассоциации в Южном Лаосе по оказанию помощи членам в развитии экономики домохозяйств, соблюдении местных законов и внесении вклада в местное развитие, тем самым способствуя традиционной вьетнамско-лаосской дружбе.

Отметив большое количество вьетнамцев в Лаосе, около 100.000 человек, в том числе 15.000 человек в четырех южных лаосских провинциях, Хюэ попросил генеральное консульство и ассоциации вьетнамцев оценить необходимость и эффективность школ для вьетнамских детей в этих местах, чтобы найти наиболее подходящую модель таких школ для местного сообщества.

Он также напомнил генеральному консульству и ассоциациям обратить внимание на сохранение родного языка и традиционной культуры во вьетнамской общине.

Председатель НС также сказал, что Генеральное консульство должно уделять больше внимания оказанию помощи вьетнамским предприятиям в преодолении трудностей в их деятельности в Лаосе и организации мероприятий в ответ на Год солидарности и дружбы Вьетнам-Лаос, Лаос-Вьетнам в 2022 году.

По этому случаю председатель НС вручил школьное оборудование на сумму 2,5 млрд. донгов (более 108 тыс. долл. США) четырем школам дружбы в четырех южных лаосских провинциях.

Группа Truong Hai, Вьетнамский банк инвестиций и развития и Viettel Group подарили каждой школе дружбы по 100.000 долл. США, каждой ассоциации вьетнамцев в четырех южных лаосских провинциях по 25.000 долл. США и этнической школе-интернату Тямпасак 50.000 долл. США.

Председатель НС Хюэ и делегация НС также возложили благовония и цветы к памятнику павшим лаосским и вьетнамским солдатам.