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Председатель НС Выонг Динь Хюэ завершает официальный визит в Китай

12 апреля во второй половине дня председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и сопровождающие его лица прибыли в Ханой, завершив официальный визит в Китай по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ завершает официальный визит в Китай. Фото: ВИA  
Визит, в ходе которого было проведено более 40 официальных и многочисленных сопутствующих мероприятий, прошел успешно, выполнив все поставленные цели. Это был первый визит на высоком уровне вьетнамского партийного и государственного лидера с тех пор, как две страны повысили уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в области сотрудничества, создав сообщество с общим будущим, имеющим стратегическое значение.

В Пекине председатель НС Выонг Динь Хюэ встретился с генеральным секретарем ЦК КПК, председателем КНР Си Цзиньпином, провел переговоры с Чжао Лэцзи и встретился с председателем Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Хунином.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунми принял участие во встрече дружбы народов Вьетнама и Китая и семинаре по реформе государственных предприятий (ГП).

В китайских населенных пунктах председатель НС Выонг Динт Хюэ принял члена Политбюро, секретаря Шанхайского городского партийного комитета Чэнь Цзинина и секретаря парткома провинции Юньнань Ван Нина.

Председатель НС также принял участие в политико-правовом форуме в Шанхае и форуме торгово-инвестиционного сотрудничества в Юньнани, принял руководителей ряда крупных китайских экономических групп в таких областях, как строительство, железные дороги и телекоммуникации, а также посетил некоторые экономические и социально-культурные учреждения в Китае.

Члены вьетнамской делегации также провели двусторонние мероприятия со своими китайскими партнерами.

Визит состоялся в то время, когда в отношениях между двумя партиями и странами наблюдается много позитивных изменений, особенно после исторического визита генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай в ноябре 2022 года и визита генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в декабре 2023 года.

Он способствовал не только укреплению связей сотрудничества между двумя законодательными органами, но и общим отношениям между двумя партиями и странами в различных секторах, включая политику, национальную оборону и безопасность; предметное сотрудничество, особенно в области экономики, торговли, инвестиций, транспортного сообщения, многосторонней координации, обмена между людьми, а также контроля и урегулирования разногласий на море в соответствии с шестью основными направлениями, согласованными лидерами.

Этот визит еще раз ясно продемонстрировал последовательную внешнюю политику партии и государства Вьетнама, направленную на сохранение отношений с соседним Китаем, и отразил стремление конкретизировать общие понимания, обязательства и договоренности, достигнутые лидерами двух партий и стран. Это внесло позитивный вклад в развитие вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов обеих стран и во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

ИЖВ/ВИА

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