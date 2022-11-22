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Председатель НС Выонг Динь Хюэ встретился с руководителями парламентов стран
В целях практического празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и 10-летия стратегического партнерства между Вьетнамом и Сингапуром председатели НС двух стран договорились поддерживать эффективные обмены и контакты на всех уровнях, по всем каналам, совершать парламентские обмены, продвигающие двусторонние отношения, расширять сотрудничество на новые области, такие как цифровая экономика, «зеленая» экономика, строить Партнерство «Цифровая экономика - Зеленая экономика» между Вьетнамом и Сингапуром».
* Принимая Председателя НС Азербайджана Сахибу Гафарову, Выонг Динь Хюэ был рад первой встречей председателей НС Вьетнама и Азербайджана после многих созывов, надеясь, что в ближайшее время у председателей НС двух стран будет много рабочих встреч и контактов как в двустороннем формате, так и на полях региональных и международных межпарламентских форумов. Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение отношениям с традиционными друзьями, в том числе с Азербайджаном, всегда ценит и благодарен за большую и ценную поддержку, которую Азербайджан оказал Вьетнаму в прошлой борьбе за национальную независимость, а также в строительстве и развитии страны сегодня. Председатель НС Выонг Динь Хюэ пожелал содействовать сотрудничеству между двумя НС, делая парламентское сотрудничество одним из важных столпов двусторонних отношений.
Со своей стороны, Сахиба Гафарова была рада встрече с Выонг Динь по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, посчитав это возможностью для обсуждения мер по дальнейшему укреплению дружеских отношений. Лидеры подтвердили, что у двух стран есть большой потенциал для сотрудничества, включая парламентское сотрудничество, обмены между дружественными парламентскими группами и сотрудничество по парламентским каналам в рамках Движения неприсоединения, председателем которого в настоящее время выступает Азербайджан. На основе доброй традиционной дружбы обеим сторонам необходимо продолжать укреплять экономическое и торговое сотрудничество, расширять взаимный экспорт товаров, а также эффективно продвигать и внедрять существующие механизмы, такие как Межправительственный комитет по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Вьетнамом и Азербайджаном, содействовать культурному сотрудничеству, туризму, образованию и народной дипломатии.
По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ сердечно пригласил председателя НС Сахибу Гафарову посетить Вьетнам.
* На встрече с вице-спикером белорусской Палаты представителей В. В. Мицкевичем лидеры выразили удовлетворение новой встречей по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение отношениям с традиционными друзьями, в том числе с Беларусью, отметив, что традиционная дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Беларусью хорошо развиваются, обе стороны координируют, консультируются и поддерживают друг друга в многосторонних механизмах парламентского сотрудничества, таких как МПС, AIPA.
Обе стороны договорились о сотрудничестве в области экономики, торговли, инвестиций, туризма, народной дипломатии, выбрав парламентское сотрудничество важным каналом вьетнамо-белорусских отношений. Пользуясь случаем, В. Мицкевич поздравил Вьетнам с избранием в члены Совета ООН по правам человека.
Выонг Динь Хюэ передал председателю Совета Республики, руководству Палаты представителей Республики Беларусь приглашение посетить Вьетнам в ближайшее время.