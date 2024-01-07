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Председатель НС Выонг Динь Хюэ встретился с рабочими в городе Хайфон
Высоко оценивая местное социально-экономическое развитие в прошлом году, председатель НС сказал, что Хайфон является ярким пятном в освоении государственных инвестиций, восстановлении туризма и сферы услуг, а также в реализации политики социального обеспечения, способствующей созданию рабочих мест и улучшению качества жизни трудящихся.
Участники встречи высказали пожелания, выдвинули предложения и рекомендации, касающиеся политики в отношении рабочих, трудящихся и деятельности профсоюзов.
Он заявил, что предприятия и работники находятся в центре каждого решения, отметив, что со времени первой национальной конференции, проведенной Постоянным комитетом НС в сентябре 2023 года для выполнения законов и резолюций НС 15-го созыва, ситуация значительно улучшилась. Вопросы, затронутые избирателями, были в основном урегулированы законами и постановлениями, опубликованными парламентом.
Он заявил, что предприятия и работники находятся в центре каждого решения, отметив, что со времени первой национальной конференции, проведенной Постоянным комитетом НС в сентябре 2023 года для выполнения законов и постановлений НС 15-го созыва, ситуация значительно улучшилась. Вопросы, затронутые избирателями, были в основном урегулированы законами и резолюциями, опубликованными парламентом.
Назвав повышение заработной платы очень сложным вопросом, он сказал, что партия и государство поддерживают построение гармоничных, стабильных и прогрессивных трудовых отношений для обеспечения стабильного и устойчивого развития.
В цифровую эпоху трудовые отношения многообразны. Помимо официальной работы, появилось множество компаний, нанимающих работников, люди могут работать онлайн, из дома или за один день, а также работать на различных партнеров или фирмы, работающие с приложениями, отметил председатель НС, отметив, что закон о занятости сейчас корректируется соответствующими ведомствами и будет дополнен новыми положениями, в том числе о неформальном труде, труде без договоров и страховании от безработицы.
На встрече представители ряда комитетов НС, министерств и Всеобщей конфедерации труда Вьетнама ответили на вопросы избирателей о социальном жилье для рабочих в индустриальных парках, строительстве культурных объектов для рабочих, льготной налоговой политике для компаний, в которых работает много женщин, политике привлечения талантов и подготовке кадров для морских отраслей.
На встрече председатель НС, вице-премьер Чан Лыу Куанг вручили 200 подарков трудящимся, добившимся выдающихся результатов в производстве и рабочим, находящимся в трудной ситуации в городе.