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Председатель НС Выонг Динь Хюэ встретился с рабочими в городе Хайфон

В первой половине дня 6 января председатель НС Выонг Динь Хюэ и члены делегации депутатов НС от города Хайфона провели тематическую встречу с избирателями-трудящимися города.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает на встрече с рабочими в городе Хайфон 6 января. Фото: ВИA  
Председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что рекомендации и предложения, высказанные на тематической встрече и исходящие из реальной жизненной ситуации рабочих и трудящихся города Хайфона, служат важной базой для подготовки и принятия важных законопроектов, которые будут представлены на рассмотрение НС в ближайшем будущем.

Высоко оценивая местное социально-экономическое развитие в прошлом году, председатель НС сказал, что Хайфон является ярким пятном в освоении государственных инвестиций, восстановлении туризма и сферы услуг, а также в реализации политики социального обеспечения, способствующей созданию рабочих мест и улучшению качества жизни трудящихся.

Участники встречи высказали пожелания, выдвинули предложения и рекомендации, касающиеся политики в отношении рабочих, трудящихся и деятельности профсоюзов.

Он заявил, что предприятия и работники находятся в центре каждого решения, отметив, что со времени первой национальной конференции, проведенной Постоянным комитетом НС в сентябре 2023 года для выполнения законов и резолюций НС 15-го созыва, ситуация значительно улучшилась. Вопросы, затронутые избирателями, были в основном урегулированы законами и постановлениями, опубликованными парламентом.

Он заявил, что предприятия и работники находятся в центре каждого решения, отметив, что со времени первой национальной конференции, проведенной Постоянным комитетом НС в сентябре 2023 года для выполнения законов и постановлений НС 15-го созыва, ситуация значительно улучшилась. Вопросы, затронутые избирателями, были в основном урегулированы законами и резолюциями, опубликованными парламентом.

Назвав повышение заработной платы очень сложным вопросом, он сказал, что партия и государство поддерживают построение гармоничных, стабильных и прогрессивных трудовых отношений для обеспечения стабильного и устойчивого развития.

В цифровую эпоху трудовые отношения многообразны. Помимо официальной работы, появилось множество компаний, нанимающих работников, люди могут работать онлайн, из дома или за один день, а также работать на различных партнеров или фирмы, работающие с приложениями, отметил председатель НС, отметив, что закон о занятости сейчас корректируется соответствующими ведомствами и будет дополнен новыми положениями, в том числе о неформальном труде, труде без договоров и страховании от безработицы.

На встрече представители ряда комитетов НС, министерств и Всеобщей конфедерации труда Вьетнама ответили на вопросы избирателей о социальном жилье для рабочих в индустриальных парках, строительстве культурных объектов для рабочих, льготной налоговой политике для компаний, в которых работает много женщин, политике привлечения талантов и подготовке кадров для морских отраслей.

На встрече председатель НС, вице-премьер Чан Лыу Куанг вручили 200 подарков трудящимся, добившимся выдающихся результатов в производстве и рабочим, находящимся в трудной ситуации в городе.

ИЖВ/ВИА

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