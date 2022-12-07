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Председатель НС Выонг Динь Хюэ встретился с премьер-министром Новой Зеландии

По сообщению спецкорреспондента ВИА, во второй половине дня 6 декабря в Веллингтоне (Новая Зеландия) председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ провел встречу с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн в штаб-квартире новозеландского парламента.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ (слева) встречается с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн в Веллингтоне 6 декабря. Фото: ВИА  
По сообщению спецкорреспондента ВИА, во второй половине дня 6 декабря в Веллингтоне (Новая Зеландия) председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ провел встречу с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн в штаб-квартире новозеландского парламента.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ и премьер-министр Джасинда Ардерн выразили свою радость в связи с новой встречей после официального визита премьер-министра Джасинды Ардерн во Вьетнам в ноябре.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что наряду с официальным визитом премьер-министра Джасинды Ардерн во Вьетнам официальный визит председателя НС в Новую Зеландию еще раз подтверждает решимость высших руководителей и народа двух стран в укреплении вьетнамско-новозеландского стратегического партнерства.

Председатель НС Вьетнама проинформировал о насыщенной деятельности в Веллингтоне, Окленде и Гамильтоне высокопоставленной делегации НС Вьетнама, сказав, что наряду с этой деятельностью по продвижению всесторонних отношений в области политики и внешних связей, обороны и безопасности, науки и технологий, народной дипломатии, делегация провела ряд мероприятий по продвижению сотрудничества в области образования и обучения, экономики и торговли, инвестиций, что вызвало большой интерес со стороны университетов, предприятий и инвесторов.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам придает большое значение отношениям с Новой Зеландией и желает дальнейшего продвижения отношений во всех областях, а также по всем каналам. В ходе визита вьетнамская сторона осознала, что отношения между двумя странами имеют много возможностей для дальнейшего развития, и две страны могут вскоре достичь цели двустороннего товарооборота в размере 2 млрд. долл. США к 2024 году.

Председатель НС предложил сторонам укреплять сотрудничество в сфере авиации и туризма, наладить прямые авиарейсы между двумя странами, содействовать развитию бизнеса и туризма. Он также предложил Новой Зеландии рассмотреть вопрос об устранении торговых барьеров, избегая применения торговых средств правовой защиты, чтобы создать максимальные условия для двусторонней торговли; создать более благоприятные условия для деловых кругов двух сторон для обмена и контактов с целью продвижения процесса торговли и инвестиций; реализации программ продвижения торговли; Вьетнам готов импортировать товары из Новой Зеландии и хочет экспортировать продукцию, особенно сельскохозяйственную, в Новую Зеландию.

Соглашаясь с предложениями председателя НС Выонг Динь Хюэ, премьер-министр Джасинда Ардерн отметила, что благодаря хорошим результатам визитов, в том числе успешно проведенным в двух странах двум форумам экономического сотрудничества, Новая Зеландия желает продолжить изучение рынка и возможностей для торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Вьетнамом.

Премьер-министр Джасинда Ардерн выразила надежду, что две страны продолжат укреплять сотрудничество в сфере образования, и готова создать благоприятные условия для вьетнамских рабочих, особенно квалифицированных, для работы в Новой Зеландии, отдавая приоритет труду в сферах здравоохранения, строительства, сельского хозяйства.

Пользуясь этим случаем, председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил благодарность правительству Новой Зеландии за поддержку вьетнамских граждан, особенно во время пандемии, и пожелал, чтобы правительство Новой Зеландии продолжало создавать благоприятные условия для вьетнамской общины, способствуя развитию Новой Зеландии и важного моста для дружбы двух стран.

ВИА

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