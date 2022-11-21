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Председатель НС Выонг Динь Хюэ встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном
На встрече премьер-министр Хун Сен тепло поприветствовал первый официальный визит в Камбоджу председателя НС Выонг Динь Хюэ, оценив это событие не только как способствовавшие укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами, но и демонстрирующее твердую поддержку Вьетнамом роли Камбоджи в качестве председателя АСЕАН и AIPA в 2022 году.
Премьер-министр Хун Сен выразил свое впечатление о больших достижениях, достигнутых Вьетнамом, за последние годы, особенно в восстановлении и росте экономики после пандемии COVID-19.
Премьер-министр Хун Сен высоко оценил итоги переговоров и встреч между председателем НС Выонг Динь Хюэ и председателем НС Самдеком Хенг Самрином и председателем Сената Самдеком Сай Чхумом и пожелал, чтобы законодательные органы двух стран продолжали укреплять сотрудничество в области обмена информацией, опытом, профессионализмом в области законодательства, уделяя внимание сотрудничеству в области контроля за выполнением подписанных соглашений и договоров между двумя странами, способствуя дальнейшему укреплению традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами.
Пользуясь этим случаем, премьер-министр Хун Сен через председателя НС Вуонг Динь Хюэ почтительно направил сердечные приветствия генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу, президенту государства Нгуен Суан Фуку и премьер-министру Фам Минь Тьиню.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил свою радость тем, что он стал свидетелем сильного развития Камбоджи под разумным правлением короля Нородома Сиамони, руководства Камбоджийской народной партии и правительства Камбоджи, особенно тем, что Камбоджа быстро взяла под контроль эпидемию COVID-19, стабилизировала социальное обеспечение, восстановила экономику и успешно организовала выборы в Совет общины и кварталы 5-го созыва в июне 2022 г. в направлении успешной организации выборов в НС 7-го созыва в 2023 г., продолжая добиваться больших успехов в строительстве и развитии страны.
Пользуясь этим случаем, председатель НС тепло поздравил премьер-министра Хун Сена с положительными результатами, достигнутыми Камбоджей в качестве председателя АСЕАН в 2022 году, успешной организацией 40-го, 41-го и 41-го саммитов АСЕАН, с ними связанных саммитов; выразив уверенность, что Камбоджа успешно организует следующую генеральную ассамблею AIPA-43.
Высоко оценивая роль и важный вклад г-на Хун Сена в хорошие отношения между Вьетнамом и Камбоджей в последние годы, председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил г-ну Хун Сена в качестве председателя Народной партии Камбоджи и премьер-министра Королевства Камбоджа продолжать уделять внимание, руководить продвижением дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами, включая сотрудничество в областях обороны, безопасности, границы, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, образования и профессиональной подготовки, туризма, народной дипломатии, сотрудничества между населенными пунктами; создании благоприятных условий для вьетнамской общины, что стабилизовать их жизнь и внесли положительный вклад в процветающее развитие Королевства Камбоджа и отношения между двумя странами.
Обсуждая международные вопросы, лидеры двух стран заявили, что в условиях чего, что экономическая и политическая ситуация в мире развивается сложным и непредсказуемым образом, две партии, два государства и народ двух стран должны укреплять солидарность и политическое доверие, содействовать экономическому сотрудничеству, прилагать усилия поддержке солидарности и единства, отстаивать принцип консенсуса и подтверждать центральную роль АСЕАН в структуре безопасности в регионе, поддерживая принципы АСЕАН по вопросу Восточного моря.