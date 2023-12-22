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Председатель НС Выонг Динь Хюэ встретился с послами и главами представительств Вьетнама за рубежом
Выступая на мероприятии, председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что в последнее время синхронное и эффективное осуществление внешнеполитической работы по всем каналам, включая внешнеполитическую деятельность НС, внесло всесторонний и эффективный вклад в партийную, государственную и народную дипломатию. Были достигнуты практические результаты благодаря активным внешнеполитическим мероприятиям как по двусторонним, так и по многосторонним каналам, которые были высоко оценены международным сообществом.
Дипломатическая деятельность НС, особенно председателя и заместителей председателя, превратила парламентскую дипломатию в важнейший канал внешних связей и источник силы для глубокого и эффективного углубления сотрудничества с другими странами; укрепления международных позиций страны, особенно в политико-дипломатической, социально-экономической и наука-технологической сферах. Более того, эти усилия позволили привлечь внешние ресурсы для борьбы с пандемией COVID-19 и расширения экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, добавил он.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил Министерство иностранных дел, послов и глав представительств Вьетнама за тесную и эффективную координацию действий и внесение активного вклада в достижения внешнеполитической работы НС.
НС Вьетнама и его руководители будут и впредь уделять первостепенное внимание дипломатическому сектору при рассмотрении и решении вопросов, входящих в их компетенцию, с целью обеспечения все большего повышения авторитета вьетнамской дипломатии в мире, сказал он.
Он отметил, что послы и главы представительств Вьетнама должны продолжать содействовать построению профессионального, всеобъемлющего, современного дипломатического сектора, повышению авторитета и положения Вьетнама на международной арене. НС и его руководители продолжат уделять первоочередное внимание дипломатическому сектору при рассмотрении вопросов, входящих в их компетенцию.
Министр Буй Тхань Шон отметил, что помимо участия в мероприятиях 32-й дипломатической конференции, послы будут активно работать с министерствами, ведомствами, населенными пунктами и предприятиями для сбора информации и конкретных предложений, тем самым выполняя дипломатические задача, возложенные партией и государством, и наилучшим образом отвечая требованиям развития страны.