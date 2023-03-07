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Председатель НС Выонг Динь Хюэ встретился с женщинами-офицерами народной общественной безопасности
Выступая на мероприятии, председатель НС Хюэ приветствовал женщин-офицеров за сохранение и продвижение героических традиций вьетнамских героических женщин, подтверждая всестороннее положение и роль женщин в этом секторе, внося важный вклад в общие достижения сил общественной безопасности, способствуя развитию женских движений по всей стране, отвечая требованиям индустриализации и модернизации страны.
По его словам, НС и Постоянный комитет НС продолжат рассматривать и издавать правовые документы, чтобы способствовать вкладу женщин и мужчин во все аспекты жизни общества, способствуя тем самым быстрому и устойчивому развитию страны.
Центральный партийный комитет общественной безопасности, руководители Министерства общественной безопасности и Союза вьетнамских женщин должны играть решающую роль в консультировании Партии и Государства по вопросам политики и стратегии улучшения положения вьетнамских женщин, в том числе служащих в вооруженных силах для строительства и обороны страны в настоящее время и в будущем, сказал Хюэ.
Председатель НС выразил уверенность, что Союз женщин Министерства общественной безопасности и его члены продолжат выполнять возложенные на них задачи и пожинать новые плоды.