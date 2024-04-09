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Председатель НС Выонг Динь Хюэ встретился с Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином

8 апреля Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ провел встречу с Генеральным секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках своего продолжающегося официального визита в Китай.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (слева) встречается с Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая, Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 8 апреля. Фото: ВИA  
Си Цзиньпин стал первым китайским лидером, который принял лидера Национального собрания Вьетнама во время своего визита, продемонстрировав важность, которую Китай придает двусторонним отношениям, а также визиту вьетнамской делегации.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ передал китайскому лидеру наилучшие пожелания от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и ключевых руководителей Вьетнама и поздравил Китай с великими и историческими достижениями, которых партия, государство и народ Китая добились к настоящему времени, особенно после 18-го всекитайского съезда КПК. Он выразил уверенность в том, что Китай успешно выполнит цели, поставленные 20-м всекитайским съездом КПК, способствуя миру, сотрудничеству и развитию во всем мире.

В свою очередь, Си Цзиньпин подтвердил, что Китай поддерживает развитие, стабильность и успех Вьетнама в строительстве социализма в соответствии с ситуацией в стране. Он подчеркнул, что достигнутое высшими руководителями двух стран соглашение о создании Сообщества общего будущего имеет стратегическое значение, открывая новый период двустороннего сотрудничества, основанного на шести основных направлениях: повышение политического доверия, более существенное сотрудничество в области обороны и безопасности, углубление практического взаимодействия, укрепление социальной основы, более тесная многосторонняя координация, улучшение контроля и разрешение разногласий, что положительно способствует миру и развитию в регионе и во всем мире.

Стороны выразили удовлетворение позитивной тенденцией развития вьетнамско-китайских отношений, подчеркнув, что обе партии и государства имеют много общего в идеологических основах и целях построения социализма, стремятся к интересам и счастью народа.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что развитие отношений с Китаем является стратегическим выбором и главным приоритетом в рамках внешней политики Вьетнама - независимости, самостоятельности, мира, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних связей. Он подтвердил, что Вьетнам последовательно реализует политику «одного Китая».

Си Цзиньпин заверил, что Китай придает большое значение отношениям с Вьетнамом, надеется и готов развивать отношения между двумя партиями и странами более глубоким и содержательным образом.

Председатель НС Вьетнама предложил обеим сторонам укрепить политическое доверие, увеличить число встреч на высоком уровне, развивать обмен и сотрудничество по каналам партии, правительства, парламента и фронта, а также в таких важных областях, как дипломатия, общественная безопасность и оборона.

Он предложил обеим сторонам укрепить стратегические связи, создать новый импульс для двустороннего сотрудничества, сосредоточившись на активизации торговли, расширении импорта товаров, особенно вьетнамской сельскохозяйственной продукции, укреплении связей между Вьетнамом и основными стратегиями развития Китая, а также железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного сообщения, развитии сотрудничества в финансовой, денежной и цифровой трансформации.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ также предложил обеим сторонам активизировать обмены между людьми, повышая роль законодателей двух сторон в коммуникационной работе по достижению общественного консенсуса, тем самым укрепляя сотрудничество между двумя сторонами во всех областях и объединяя усилия двух сторон и государств для надлежащего решения проблем на море в духе контроля и урегулирования разногласий.

Приветствуя предложения Вьетнама, Си Цзиньпин подтвердил, что Китай готов сотрудничать с Вьетнамом в поддержании стратегических обменов, расширении встреч на высоком и всех уровнях, а также в обменах и сотрудничества по партийным каналам, обмене опытом и теорией в области партийного строительства и управления страной, укреплении практического сотрудничества, ускорении стратегических связей, особенно в области железных дорог и умных пограничных пунктов, и укреплении сотрудничества в области цифровой экономики, зеленой энергетики, основных минералов и развивающихся отраслей. Китай приветствует усилия Вьетнама по сопряжению с основными стратегиями межрегионального развития Китая.

Подчеркнув, что партнерство между двумя законодательными органами играет важную и незаменимую роль в отношениях между двумя партиями и странами, китайский лидер приветствует Всекитайское собрание народных представителей и НС Вьетнама подписать новое соглашение о сотрудничестве, чтобы повысить уровень и эффективность их взаимодействия, и активно осуществлять сотрудничество во всех областях и на всех уровнях.

Си Цзиньпин сказал, что обе стороны должны активно содействовать развитию практического сотрудничества и обменов между людьми, особенно между молодежью, укрепляя тем самым основы дружбы между двумя народами, и обмениваться опытом по построению правового социалистического государства под руководством партии, а также совершенствовать социалистическую правовую систему.

ВИА/ИЖВ

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