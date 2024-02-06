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Председатель НС Выонг Динь Хюэ воскурил благовония в память о президенте Хо Ши Мине
Делегация выразила бесконечную благодарность президенту Хо Ши Мину за то, что он всю свою жизнь посвятил национальной независимости и свободе, а также счастью народа.
Дом 67, расположенный в мемориальном комплексе президента Хо Ши Мина, был местом, где президент Хо Ши Мин жил и работал в последние годы своей жизни. Здесь он испустил свой последний вздох 2 сентября 1969 года. Дом также служил местом проведения заседаний Политбюро в самые ожесточенные годы диверсионной войны США в Северном Вьетнаме. В настоящее время здесь сохранилось множество памятных мест, связанных с жизнью и карьерой президента Хо Ши Мина.
По случаю Тэт – самого большого традиционного праздника Вьетнама, председатель НС Выонг Динь Хюэ пожелал сотрудникам мемориального комплекса крепкого здоровья, счастья и исполнения своих обязанностей.
Он также попросил их продолжать прилагать усилия для сохранения воспоминаний и документов о президенте Хо Ши Мине и надлежащим образом знакомить с жизнью и карьерой лидера людей по всей стране и гостей из-за рубежа.