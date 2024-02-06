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Председатель НС Выонг Динь Хюэ воскурил благовония в память о президенте Хо Ши Мине

6 февраля председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ по случаю праздника лунного Нового года (Тет) зажег благовония в память о Дяде Хо в доме №67 в мемориальном комплексе президента Хо Ши Мина в Ханое.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ зажег благовония в память о Дяде Хо в доме №67 в мемориальном комплексе президента Хо Ши Мина в Ханое. Фото: ВИА  
К нему присоединились заместители председателя НС Чан Тхань Ман, Нгуен Кхак Динь и Чан Куанг Фыонг, а также генеральный секретарь и заведующий канцелярией НС Буй Ван Кыонг.

Делегация выразила бесконечную благодарность президенту Хо Ши Мину за то, что он всю свою жизнь посвятил национальной независимости и свободе, а также счастью народа.

Дом 67, расположенный в мемориальном комплексе президента Хо Ши Мина, был местом, где президент Хо Ши Мин жил и работал в последние годы своей жизни. Здесь он испустил свой последний вздох 2 сентября 1969 года. Дом также служил местом проведения заседаний Политбюро в самые ожесточенные годы диверсионной войны США в Северном Вьетнаме. В настоящее время здесь сохранилось множество памятных мест, связанных с жизнью и карьерой президента Хо Ши Мина.

По случаю Тэт – самого большого традиционного праздника Вьетнама, председатель НС Выонг Динь Хюэ пожелал сотрудникам мемориального комплекса крепкого здоровья, счастья и исполнения своих обязанностей.

Он также попросил их продолжать прилагать усилия для сохранения воспоминаний и документов о президенте Хо Ши Мине и надлежащим образом знакомить с жизнью и карьерой лидера людей по всей стране и гостей из-за рубежа.

ИЖВ/ВИА

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