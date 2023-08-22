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Председатель НС Выонг Динь Хюэ ведет переговоры с председателем Сената Бельгии Стефани Д'Оз
На переговорах стороны единомышленно высоко оценили дружеское сотрудничество между двумя странами. Обе стороны организуют мероприятия, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Реализуемый EVFTA является одним из достижений экономического сотрудничества между Вьетнамом и ЕС в целом и с Бельгией в частности. Выонг Динь Хюэ предложил Бельгии создать благоприятные условия для доступа вьетнамского экспорта на рынки Бельгии и ЕС, особенно риса и кофе.
Стефани Д'Озе предложила Вьетнаму создать благоприятные условия для выдачи виз гражданам Бельгии и ЕС, на что Выонг Динь Хюэ сообщил, что на прошедшей 5-й сессии НС Вьетнама приняло закон с важными поправками о визовой политике для иностранцев.
Что касается сотрудничества в целях развития, Выонг Динь Хюэ поблагодарил Бельгию за оказанную поддержку и предложил обеим сторонам продолжать сотрудничество в таких ключевых областях, как чистое сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии, цифровая экономика, зеленая экономика путем льготным кредитным пакетом правительства Бельгии (Финэкспо.
Обе стороны высоко оценили важность Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA). Выонг Динь Хюэ обратился к бельгийскому парламенту с просьбой ускорить процесс ратификации EVIPA. Председатель Сената Бельгии заявила, что бельгийский парламент настаивает на процессе ратификации этого соглашения, которое, как ожидается, будет завершено примерно в начале 2024 года.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил бельгийскому парламенту подтолкнуть ЕС к скорейшему снятию желтой карточки ННН-промысла в отношении вьетнамских морепродуктов, подтвердил, что вьетнамские власти активно внедряют решения по устойчивому использованию водных ресурсов на благо Вьетнама.
Председатель Сената Бельгии объявила, что Бельгия будет координировать свои действия с Министерством сельского хозяйства и развития сельских местностей Вьетнама для организации в октябре семинара по продвижению сельскохозяйственного сотрудничества в рамках стратегического сотрудничества в области сельского хозяйства между двумя странами.
Что касается парламентского сотрудничества, то обе стороны оценили, что отношения сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Федеральным парламентом Бельгии в целом и Сенатом в частности хорошо развиваются и осуществляются на всех уровнях, добившись многих положительных результатов.
Председатель НС пожелал, чтобы бельгийский парламент поделился с Национальным собранием Вьетнама опытом создания правовых институтов, связанных с цифровой трансформацией и справедливым энергетическим переходом.
Обе стороны увеличили обмен делегациями высокого уровня и комитетами, парламентскими группами дружбы, группами женщин-парламентарий молодых парламентарий, продвигали механизм консультаций и взаимной поддержки на многосторонних парламентских форумах.
На переговорах председатель Сената Бельгии объявила, что ожидается, что Палата представителей Бельгии одобрит резолюцию о поддержке жертв агента Оранжа/диоксина во Вьетнаме. Резолюция призывает правительство Бельгии оказывать дополнительную помощь жертвам агента Оранжа/диоксина во Вьетнаме, а также поддержать правительство Вьетнама в оказании помощи жертвам агента Оранжа…
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили сотрудничество в следующих областях: образование, обучение и поддержка вьетнамского сообщества, проживающего, обучающегося и работающего в Бельгии.
Председатель НС призвал Бельгию и страны ЕС укреплять диалог и сотрудничество с Вьетнамом в этой области для взаимной выгоды и в то же время поддерживать друг друга, когда Вьетнам и Бельгия стали членами Совета по правам человека на срок полномочий 2023 - 2025 гг.
По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ сердечно пригласил Сенат и Палату представителей Бельгии направить делегацию для участия в 9-й Всемирной конференции молодых парламентариев, которая состоится во Вьетнаме в сентябре. Председатель Сената Бельгии подтвердила, что Бельгия направит делегацию во Вьетнам для участия в конференции.
После переговоров председатель НС Выонг Динь Хюэ и председатель Сената Стефани Д'Хозе подписали Письмо о намерениях о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и парламентом Бельгии.
Согласно программе, в тот же вечер председатель НС Выонг Динь Хюэ устроит прием в честь председателя Сената Бельгии Стефани Д'Озе и бельгийской парламентской делегации.