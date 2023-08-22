Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НС Выонг Динь Хюэ ведет переговоры с председателем Сената Бельгии Стефани Д'Оз

По приглашению Председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ председатель Сената Бельгии Стефани Д'Оз и делегация парламента Бельгии совершает официальный визит во Вьетнам с 21 по 25 августа.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ провел переговоры с председателем Сената Бельгии Стефани Д'Оз. Фото: Зоан Тан/ВИА  
Утром 21 августа в Доме НС председатель Выонг Динь Хюэ провел официальную церемонию встречи Стефани Д'Озе. После церемонии встречи стороны провели переговоры.

На переговорах стороны единомышленно высоко оценили дружеское сотрудничество между двумя странами. Обе стороны организуют мероприятия, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Реализуемый EVFTA является одним из достижений экономического сотрудничества между Вьетнамом и ЕС в целом и с Бельгией в частности. Выонг Динь Хюэ предложил Бельгии создать благоприятные условия для доступа вьетнамского экспорта на рынки Бельгии и ЕС, особенно риса и кофе.

Стефани Д'Озе предложила Вьетнаму создать благоприятные условия для выдачи виз гражданам Бельгии и ЕС, на что Выонг Динь Хюэ сообщил, что на прошедшей 5-й сессии НС Вьетнама приняло закон с важными поправками о визовой политике для иностранцев.

Что касается сотрудничества в целях развития, Выонг Динь Хюэ поблагодарил Бельгию за оказанную поддержку и предложил обеим сторонам продолжать сотрудничество в таких ключевых областях, как чистое сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии, цифровая экономика, зеленая экономика путем льготным кредитным пакетом правительства Бельгии (Финэкспо.

Обе стороны высоко оценили важность Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA). Выонг Динь Хюэ обратился к бельгийскому парламенту с просьбой ускорить процесс ратификации EVIPA. Председатель Сената Бельгии заявила, что бельгийский парламент настаивает на процессе ратификации этого соглашения, которое, как ожидается, будет завершено примерно в начале 2024 года.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил бельгийскому парламенту подтолкнуть ЕС к скорейшему снятию желтой карточки ННН-промысла в отношении вьетнамских морепродуктов, подтвердил, что вьетнамские власти активно внедряют решения по устойчивому использованию водных ресурсов на благо Вьетнама.

Председатель Сената Бельгии объявила, что Бельгия будет координировать свои действия с Министерством сельского хозяйства и развития сельских местностей Вьетнама для организации в октябре семинара по продвижению сельскохозяйственного сотрудничества в рамках стратегического сотрудничества в области сельского хозяйства между двумя странами.

Что касается парламентского сотрудничества, то обе стороны оценили, что отношения сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Федеральным парламентом Бельгии в целом и Сенатом в частности хорошо развиваются и осуществляются на всех уровнях, добившись многих положительных результатов.

Председатель НС пожелал, чтобы бельгийский парламент поделился с Национальным собранием Вьетнама опытом создания правовых институтов, связанных с цифровой трансформацией и справедливым энергетическим переходом.

Обе стороны увеличили обмен делегациями высокого уровня и комитетами, парламентскими группами дружбы, группами женщин-парламентарий  молодых парламентарий, продвигали механизм консультаций и взаимной поддержки на многосторонних парламентских форумах.

На переговорах председатель Сената Бельгии объявила, что ожидается, что Палата представителей Бельгии одобрит резолюцию о поддержке жертв агента Оранжа/диоксина во Вьетнаме. Резолюция призывает правительство Бельгии оказывать дополнительную помощь жертвам агента Оранжа/диоксина во Вьетнаме, а также поддержать правительство Вьетнама в оказании помощи жертвам агента Оранжа…

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили сотрудничество в следующих областях: образование, обучение и поддержка вьетнамского сообщества, проживающего, обучающегося и работающего в Бельгии.

Председатель НС призвал Бельгию и страны ЕС укреплять диалог и сотрудничество с Вьетнамом в этой области для взаимной выгоды и в то же время поддерживать друг друга, когда Вьетнам и Бельгия стали членами Совета по правам человека на срок полномочий 2023 - 2025 гг.

По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ сердечно пригласил Сенат и Палату представителей Бельгии направить делегацию для участия в 9-й Всемирной конференции молодых парламентариев, которая состоится во Вьетнаме в сентябре. Председатель Сената Бельгии подтвердила, что Бельгия направит делегацию во Вьетнам для участия в конференции.

После переговоров председатель НС Выонг Динь Хюэ и председатель Сената Стефани Д'Хозе подписали Письмо о намерениях о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и парламентом Бельгии.

Согласно программе, в тот же вечер председатель НС Выонг Динь Хюэ устроит прием в честь председателя Сената Бельгии Стефани Д'Озе и бельгийской парламентской делегации.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Совместный пресс-релиз по итогам официального визита во Вьетнам Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева

Совместный пресс-релиз по итогам официального визита во Вьетнам Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева

По приглашению Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил Вьетнам с официальным визитом с 20 по 22 августа 2023 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top