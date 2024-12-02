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Председатель НС встретился с представителями вьетнамской общины в Сингапуре
На встрече доцент, профессор Ву Минь Кхыонг из Сингапурской школы государственной политики имени Ли Куан Ю выразил радость по поводу сильных преобразований Вьетнама в новую эпоху. Он выразил твердую уверенность в необходимости срочной оптимизации организационной структуры политической системы для обеспечения эффективности ее работы.
Эксперт также высоко оценил выступление председателя НС по устранению институциональных узких мест и барьеров, закладке фундамента и всесторонней подготовке страны к вступлению в новую эру. Он также высоко оценил нововведения законодательного органа на недавней 8-й сессии, особенно в законотворчестве.
Представители ассоциаций и общины Вьетнама выразили уверенность и надежду, что под надежным руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) политика и направления развития страны в новую эпоху вскоре будут реализованы, создавая революционные достижения и продвигая страну к быстрому и сильному прогрессу в предстоящее время.
Председатель НС Чан Тхань Ман сказал, что цель его визита - ускорить развитие вьетнамско-сингапурских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства в 2025 году. Он отметил, что отношения сотрудничества между Вьетнамом и Сингапуром в последние годы сохраняют стабильный импульс развития, а экономическое и торговое сотрудничество выделяется как изюминка двусторонних связей.
По словам председателя НС, Сингапур остается четвертым по величине торговым партнером Вьетнама в рамках АСЕАН. В настоящее время Сингапур занимает второе место среди 145 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам. Символом успешного экономического сотрудничества между двумя странами являются 18 вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIP), расположенных в 13 провинциях и городах Вьетнама.
Ознакомив представителей вьетнамской общины с социально-экономическим положением их родины, высший законодатель отметил, что дипломатическая работа была усилена, а положение и репутация Вьетнама на международной арене повысились.
Председатель НС высоко оценил роль вьетнамской общины Сингапура, которая всегда остается единой и смотрит на родину, внося свой вклад в развитие дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между двумя странами.
Он подтвердил последовательную политику партии и государства по отношению к вьетнамцам, проживающим за рубежом, которые являются неотъемлемой частью нации.
Руководитель отметил, что, выполняя Заключение Политбюро № 12-KL/TW от 12 августа 2021 г. о делах вьетнамцев, проживающих за рубежом, в новой ситуации, НС и правительство совершенствуют законодательную базу, создавая благоприятные условия для возвращения вьетнамцев за рубежом, в том числе их второго и третьего поколений, на родину для жизни, работы и ведения бизнеса.
Высоко оценив усилия посла и сотрудников посольства в преодолении трудностей при выполнении поставленных задач, главный законодатель подчеркнул, что партия, государство и НС всегда уделяют внимание, поддерживают и создают наиболее благоприятные условия для эффективной работы вьетнамских представительств за рубежом, способствуя защите, строительству и развитию страны.
Он призвал их внести еще больший вклад в укрепление и углубление вьетнамско-сингапурского стратегического партнерства, включая сотрудничество между двумя законодательными органами, с целью повышения уровня отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства в предстоящее время