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Председатель НС встретился с представителями Вьетнамской ассоциации городского планирования и развития

Председатель Национального cобрания (НС) Выонг Динь Хюэ подчеркнул важность планирования, особенно городского, на встрече с Вьетнамской ассоциации городского планирования и развития (VUPDA), состоявшейся 19 июля в Ханое.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ и члены VUPDA. Фото: ВИА  
Председатель Национального cобрания (НС) Выонг Динь Хюэ подчеркнул важность планирования, особенно городского, на встрече с Вьетнамской ассоциации городского планирования и развития (VUPDA), состоявшейся 19 июля в Ханое.

Председатель НС Хюэ поблагодарил членов VUPDA за предоставленные отзывы на проект Закона о земле (с поправками), проект Закона о жилье (с поправками), проект Закона о торговле недвижимостью (с поправками) и соответствующие законы, такие как Закон о городском планировании и Закон о строительстве, которые находятся на рассмотрении законодательного органа.

Председатель НС Хюэ выразил свое удовлетворение тем, что за последние 25 лет с момента своего создания VUPDA внесла значительный вклад в устойчивое городское планирование, строительство и управление страной. Она активно высказывала свое мнение в процессе разработки проектов Закона о градостроительстве, Закона о строительстве, Закона о земле, Закона о планировании, Закона о жилье, а также в таких крупных проектах, как Генеральный план строительства столичного региона Ханой, Генеральный план строительства города Хошимин, планирование международного аэропорта Лонгтхань, международных морских портов Тхивай и Латьхуен и других.

Она внесла активный вклад в принятие резолюции Политбюро 06-NQ/TW об устойчивом городском планировании, строительстве и управлении во Вьетнаме до 2030 г. с видением до 2045 г. и резолюции 11-NQ/TW о направлениях социально-экономического развития и обеспечения национальной обороны-безопасности в северной части среднегорья и горных районах к 2030 г. с видением до 2045 г.

Говоря о задачах на будущее, он потребовал от VUPDA продолжать в полной мере осваивать политику и руководящие принципы партии и государства в области городского развития и планирования, особенно резолюцию 06.

Ей было поручено продолжать активно участвовать в важных программах и планах, чтобы обеспечить эффективную обратную связь в ходе реализации Резолюции 06 и принятых и утвержденных проектов национального планирования.

Он пожелал, чтобы VUPDA активно предлагало законодательные инициативы, соответствующие его функциям, и сотрудничало с агентствами печат для улучшения политической и правовой коммуникации в этой области.

ВИА/ИЖВ

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