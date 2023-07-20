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Председатель НС встретился с представителями Вьетнамской ассоциации городского планирования и развития
Председатель НС Хюэ поблагодарил членов VUPDA за предоставленные отзывы на проект Закона о земле (с поправками), проект Закона о жилье (с поправками), проект Закона о торговле недвижимостью (с поправками) и соответствующие законы, такие как Закон о городском планировании и Закон о строительстве, которые находятся на рассмотрении законодательного органа.
Председатель НС Хюэ выразил свое удовлетворение тем, что за последние 25 лет с момента своего создания VUPDA внесла значительный вклад в устойчивое городское планирование, строительство и управление страной. Она активно высказывала свое мнение в процессе разработки проектов Закона о градостроительстве, Закона о строительстве, Закона о земле, Закона о планировании, Закона о жилье, а также в таких крупных проектах, как Генеральный план строительства столичного региона Ханой, Генеральный план строительства города Хошимин, планирование международного аэропорта Лонгтхань, международных морских портов Тхивай и Латьхуен и других.
Она внесла активный вклад в принятие резолюции Политбюро 06-NQ/TW об устойчивом городском планировании, строительстве и управлении во Вьетнаме до 2030 г. с видением до 2045 г. и резолюции 11-NQ/TW о направлениях социально-экономического развития и обеспечения национальной обороны-безопасности в северной части среднегорья и горных районах к 2030 г. с видением до 2045 г.
Говоря о задачах на будущее, он потребовал от VUPDA продолжать в полной мере осваивать политику и руководящие принципы партии и государства в области городского развития и планирования, особенно резолюцию 06.
Ей было поручено продолжать активно участвовать в важных программах и планах, чтобы обеспечить эффективную обратную связь в ходе реализации Резолюции 06 и принятых и утвержденных проектов национального планирования.
Он пожелал, чтобы VUPDA активно предлагало законодательные инициативы, соответствующие его функциям, и сотрудничало с агентствами печат для улучшения политической и правовой коммуникации в этой области.