Председатель НС встретился с лидером Вьетнамско-британской сети в Лондоне

29 июня (по местному времени) председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ встретился с Уориком Моррисом, председателем Вьетнамско-британской сети (VUKN), в Лондоне, во время которой он приветствовал эффективный вклад сети в укрепление дружбы и солидарности между организациями и гражданами двух стран.

По словам Морриса, бывшего посла Великобритании во Вьетнаме, открытая сеть объединяет организации, работающие независимо друг от друга, объединяя организации и отдельных лиц, заинтересованных во Вьетнаме, для развития двустороннего партнерства во всех областях, включая торговлю, образование, обмен экспертами и студентами, а также культуру, способствуя укреплению взаимопонимания и дружбы между людьми, агентствами и организациями Вьетнама и Великобритании.

Председатель НС Хюэ подчеркнул, что помимо партийной и государственной дипломатии народная дипломатия также является важным каналом для продвижения взаимопонимания между двумя народами, способствуя укреплению сотрудничества между двумя странами.

На основе положительных результатов, достигнутых за многие годы, председатель НС Хюэ предложил, чтобы в ближайшее время сеть тесно координировала свои действия с посольством Вьетнама в Великобритании, а также организациями и агентствами во Вьетнаме для организации более практических мероприятий для дальнейшего развития здоровых двусторонних отношений.

Также 29 июня в рамках своего официального визита в Великобританию председатель НС Хюэ возложил цветы к мемориальной доске президента Хо Ши Мина в Новозеландском доме на Хей-Маркет-стрит в Лондоне. На табличке написано: «Хо Ши Мин (1890-1969) — основатель современного Вьетнама — работал в 1913 году в отеле «Картон», стоявшем на этом месте».

В 1913 году в Лондон прибыл президент Хо Ши Мин под именем Нгуен Тат Тхань. Его четырехлетнее пребывание в Лондоне имело важное значение для его революционной карьеры, сформировав его идеологию. Здесь вьетнамский лидер впервые прочитал произведения Карла Маркса и Фридриха Энгельса и творчески применил марксизм к борьбе за национальное освобождение и независимость во Вьетнаме.