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Председатель НС встретился с делегацией выдающихся семейных предприятий

Во второй половине дня 3 ноября Председатель НС Выонг Динь Хюэ провел встречу с делегацией выдающихся семейных предприятий всей страны.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ (справа) проведет встречу с представителями выдающихся семейных предприятий по всей стране 3 ноября в Ханое. Фото: ВИA  
Выразив радость по поводу встречи с выдающимися семейными предприятиями, Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Партия и Государство Вьетнама всегда придают большое значение роли отряда предприятий и предпринимателей, и заявил, что в течение срока полномочий НС XIV и XV созывов НС и Постоянный комитет НС приняли множество важных законов, указов и резолюций, направленных на совершенствование инвестиционной и деловой среды, законов и механизмов политики для создания благоприятных условий людям и предприятиям.

Вновь подчеркнув значение Резолюции №41 о необходимости развития отряда национальных предприятий, Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил, чтобы в будущем предприниматели, особенно предприниматели, участвующие во владении и управлении семейными предприятиями, уделяли особое внимание построению, воспитанию нравственности, деловой культуры, укреплению национального духа, стремления к самоотверженности, повышению социальной ответственности за устойчивое развитие, чтобы быть достойными предпринимателями, представляющими развивающийся, цивилизованный и счастливый Вьетнам.

ИЖВ/ВИА

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