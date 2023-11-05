НОВОСТИ
Председатель НС встретился с делегацией выдающихся семейных предприятий
Вновь подчеркнув значение Резолюции №41 о необходимости развития отряда национальных предприятий, Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил, чтобы в будущем предприниматели, особенно предприниматели, участвующие во владении и управлении семейными предприятиями, уделяли особое внимание построению, воспитанию нравственности, деловой культуры, укреплению национального духа, стремления к самоотверженности, повышению социальной ответственности за устойчивое развитие, чтобы быть достойными предпринимателями, представляющими развивающийся, цивилизованный и счастливый Вьетнам.