Председатель НС встретился с главами дипломатических представительств за рубежом

Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает на рабочем заседании. Фото: ВИА





13 марта в Ханое состоялась встреча председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ с руководителями дипломатических представительств Вьетнама за рубежом на срок 2023-2026 гг.Председатель НС Выонг Динь Хюэ высоко оценил усилия Министерства иностранных дел по подготовке персонала для зарубежных представительств посредством учебных курсов и рабочих встреч с министерствами, ведомствами и местностями. Он признал вклад дипломатического сектора в роль, репутацию и положение страны на международной арене.Председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул важность синергетической силы страны для дипломатического сектора и процитировал слова генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга о том, что сила формируется силой нации и эпохи.«Нам необходимо продвигать дипломатию Вьетнама, чтобы внести больший вклад в повышение репутации, положения и роли страны на международной арене», - подчеркнул он, попросив руководителей миссий полностью осознавать и хорошо выполнять основные задачи и ориентиры во внешних делах, изложенные в соответствующих резолюциях и указаниях.Он отметил, что дипломатические каналы, в том числе законодательные, должны быть задействованы согласованно, и призвал дипломатов активизировать отношения между НС Вьетнама и его коллегами в странах, где они работают, и играть более активную роль в создании механизмов многосторонности, включая межпарламентские форумы, способствуя поддержанию мира, стабильности и развития в регионе, а также во всем мире.Председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул важность Директивы № 15-CT/TW, принятой Секретариатом Центрального комитета партии 10 августа 2022 года об экономической дипломатии на службе национального развития к 2030 году, заявив, что практическая эффективность должна быть главным критерием в экономической дипломатии.Защита граждан и вьетнамская зарубежная политика должны быть регулярной задачей, продолжил он, попросив чиновников должным образом выполнять заключение Политбюро № 12-KL/TW по вьетнамской зарубежной политике в новой ситуации.Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил дипломатам перенять опыт зарубежных стран в построении права и правового государства, надзорной деятельности законодательных органов, а также в предотвращении и урегулировании международных торговых споров.Председатель НС Выонг Динь Хюэ поставил конкретные задачи перед главами миссий в Европе, Африке, Южной Азии и Юго-Восточной Азии.