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Председатель НС встретился с вьетнамской общиной Сенегала
По словам посла Вьетнама в Алжире и Сенегале Чан Куок Кханя, в настоящее время в Сенегале проживает около 3000 вьетнамцев и лиц вьетнамского происхождения. Несмотря на относительно небольшую численность, община остается тесно сплоченной и поддерживает прочную связь со своей родиной.
Встреча председателя Национального собрания с представителями общины по прибытии в Сенегал отражает глубокую заботу и внимание партии и государства Вьетнама о вьетнамцах, проживающих за рубежом, и служит важным источником вдохновения как для сотрудников посольства, так и для всей вьетнамской общины.
Представители организации сенегальцев вьетнамского происхождения (Кимхой) выразили радость по поводу недавних социально-экономических достижений Вьетнама. Они подтвердили свое стремление служить мостом между двумя странами и продвигать вьетнамскую культуру в Сенегале, способствуя углублению двусторонних связей.
Подчеркивая сильные стороны Вьетнама в области переработки сельскохозяйственной продукции и производства риса, представители Кимхой призвали Вьетнам оказать Сенегалу помощь в этих областях. Они также предложили укрепить сотрудничество в сфере образования и профессиональной подготовки, включая программы побратимства, а также сохранить вьетнамскую культурную идентичность среди зарубежной диаспоры.
Выступая на мероприятии, председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что его визит знаменует собой важный шаг в укреплении политического доверия и дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества в различных областях.
В ходе визита планируется, что он проведет переговоры с лидерами Сенегала, включая президента и премьер-министра, и выступит сопредседателем семинара по правовой политике, посвященного развитию сотрудничества в области сельского хозяйства, торговли и инвестиций. Парламенты двух стран также намерены подписать соглашение о сотрудничестве, направленное на создание правовой базы для укрепления
законодательных связей.
Информируя общественность о ситуации во Вьетнаме, председатель НС Чан Тхань Ман заявил, что после почти 40 лет "Доймой" (Обновления) Вьетнам добился значительного прогресса в социально-экономическом развитии. ВВП страны превысил 470 миллиардов долларов, а доход на душу населения составил около 4700 долларов. Только в 2024 году экономика Вьетнама выросла на 7,09%, превысив средний показатель по АСЕАН и превысив все 15 ключевых показателей развития. В первой половине 2025 года, несмотря на глобальные и внутренние проблемы, в стране сохранялись высокие темпы роста на уровне 7,52%. Страна стремится достичь целевого показателя роста на весь год в 8,3-8%.5%.
Он подчеркнул, что вьетнамская община за рубежом, в том числе в Сенегале, является неотъемлемой частью нации. Он выделил ключевые политические документы, в том числе резолюция Политбюро № 36 и Директиву № 45, которые подтверждают важную роль вьетнамцев, проживающих за рубежом, в развитии и обороне страны.
Высоко оценив Кимкоя как эффективное связующее звено между двумя странами, он призвал организацию делиться с местным сообществом обновленной информацией о Вьетнаме, в том числе о недавних усилиях по оптимизации государственного аппарата и совершенствованию национального управления. Он также призвал посольство Вьетнама усилить свою поддержку общины и незамедлительно проинформировать вьетнамскую общину о руководящих принципах и политике партии.