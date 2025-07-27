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Председатель НС встретился с вьетнамской общиной в Марокко
"Несмотря на то, что вьетнамская диаспора в Марокко сталкивается с различными жизненными трудностями, она сохраняет прочные традиции солидарности, законопослушания и хорошей интеграции в местное общество", - сказал он, добавив, что, хотя они живут вдали от своей родины, они по-прежнему тесно связаны со своими культурными корнями и питают глубокую любовь к Вьетнаму.
От имени руководства партии и государства председатель Чан Тхань Ман передал теплые приветствия и наилучшие пожелания всем членам общины, а также сотрудникам посольства.
Он отметил, что это первый официальный визит высокопоставленного вьетнамского лидера в Марокко, который проходит в преддверии празднования 65-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в 2026 году. Он подчеркнул, что вьетнамская община в Марокко служит важным мостом в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Удовлетворенный единством и сплоченностью вьетнамского общества, председатель НС подтвердил, что партия и государство Вьетнама всегда рассматривали вьетнамцев за рубежом как неотъемлемую часть нации. За прошедшие годы было реализовано множество практических мер по поддержке вьетнамцев за рубежом, включая резолюцию Политбюро № 36-NQ/TW, директиву Центрального комитета партии № 45-CT/TW и заключение Политбюро № 12-KL/TW по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом.
Делясь достижениями страны после почти 40 лет Доймой (Обновления), председатель НС подчеркнул стабильный экономический рост Вьетнама, надежную политику социального обеспечения, прочную национальную оборону и безопасность, а также активные усилия по борьбе с коррупцией. В настоящее время ВВП Вьетнама составляет около 470 млрд долларов США, а доход на душу населения превышает 4700 долларов США. Вьетнам сейчас занимает 34-е место в мире по величине экономики. В первой половине 2025 года, несмотря на различные трудности, страна все же достигла темпов роста ВВП около 7,52% и привлекла около 20 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
Что касается деятельности Национального собрания, председатель Чан Тхань Ман подчеркнул его продолжающуюся реформу в области законодательного мышления и его решения по важным национальным вопросам. К ним относятся одобрение инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железной дороги, специальные механизмы развития городского железнодорожного транспорта в Ханое и Хошимине, а также принятие резолюций о создании международного финансового центра в Хошимине и Дананге.
Высоко оценив значительные усилия посла Ле Ким Куи и сотрудников посольства, председатель НС Чан Тхань Ман призвал посольство и далее продвигать резолюции, директивы и заключения Центрального комитета партии по вопросам вьетнамцев, проживающих за рубежом. Он также призвал к тесному сотрудничеству с министерствами и ведомствами Вьетнама и Марокко для решения проблем и активизации двустороннего сотрудничества в области торговли и инвестиций.
По его словам, посольству следует найти эффективные решения для улучшения преподавания вьетнамского языка для лиц вьетнамского происхождения и более широкой вьетнамской общины в Марокко.