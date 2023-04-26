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Председатель НС встретился с вьетнамской общиной в Аргентине
Посол заявил, что визит председателя НС Выонг Динь Хюэ создаст новые связи между Вьетнамом и двумя латиноамериканскими странами.
По его словам, посольство будет координировать свои действия с министерствами, секторами и местными органами страны, чтобы реализовать результаты визита.
Глава отдела связи вьетнамской общины провинции Мисьонес Гип Айок поблагодарил Партию и государство за то, что они уделяют большое внимание вьетнамской общине за рубежом и, в частности, в Аргентине.
Он сказал, что община держит себя в курсе ситуации на родине и всегда смотрит на родину.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ проинформировал присутствующих об основных итогах своего первого визита в Аргентину, отметив, что аргентинское руководство высоко оценило визит и тепло встретило вьетнамскую делегацию.
Он сказал, что он и аргентинские лидеры обсудили меры по развитию всестороннего партнерства между двумя странами во всех областях, по всем каналам и от центрального до местного уровня.
Высшее руководство Аргентины выразило надежду на развитие двусторонних отношений и установление стратегического партнерства в определенных областях, особенно в сельском хозяйстве.
Между тем, Вьетнам заинтересован в ускорении переговоров по соглашению о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), сказал он.
Он отметил, что Аргентина является одним из четырех всесторонних партнеров Вьетнама в латиноамериканском регионе. Двусторонняя торговля быстро выросла до 4,8 млрд долларов в прошлом году и зафиксировала рост на 40% за первые два месяца 2023 года. Обе стороны стремятся увеличить эту цифру до 10 млрд долларов в 2025 году. Однако инвестиционное сотрудничество по-прежнему остается скромным, он сказал.
Высший законодатель выразил надежду, что вьетнамская община хорошо интегрируется в принимающее общество, сохраняя при этом язык и культуру Вьетнама.
Он попросил посольство Вьетнама сосредоточиться на развитии экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, прокладывая путь к открытию прямого авиасообщения между двумя сторонами.
Председатель НС также подтвердил постоянную политику Партии и государства, рассматривающую вьетнамскую общину за границей как неотъемлемую часть народа. Он сказал, что в заключении Политбюро 12-KL/TW по делам вьетнамцев за границей особое внимание уделяется продвижению обучения вьетнамскому языку и созданию вьетнамской культуры за рубежом, а также инновационной сети, позволяющей сообществу вносить свой вклад на родину.
Он сказал, что НС работает над пересмотром, корректировкой и дополнением правовой системы, чтобы создать оптимальные условия для въезда, выезда и проживания на родине зарубежных вьетнамцев.
По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ вручил Орден дружбы Вьетнама Аргентинско-вьетнамскому институту культуры (ICAV) и его президенту Польди Марии Сосе.
Руководитель ICAV рассказала, что работает в институте 26 лет, очень любит Вьетнам, считает эту страну своей второй родиной.