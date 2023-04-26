Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НС встретился с вьетнамской общиной в Аргентине

25 апреля (по местному времени) в Буэнос-Айресе председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ провел встречу с сотрудниками посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в рамках своего продолжающегося визита в латиноамериканскую страну.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ выступает на встрече. Фото: ВИА  
На встрече посол в Аргентине и Уругвае Зыонг Куок Тхань проинформировал председателя НС о деятельности посольства и мероприятиях, проведенных в связи с празднованием 50-летия дипломатических отношений с Аргентиной и 30-летия дипломатических отношений с Уругваем.

Посол заявил, что визит председателя НС Выонг Динь Хюэ создаст новые связи между Вьетнамом и двумя латиноамериканскими странами.

По его словам, посольство будет координировать свои действия с министерствами, секторами и местными органами страны, чтобы реализовать результаты визита.

Глава отдела связи вьетнамской общины провинции Мисьонес Гип Айок поблагодарил Партию и государство за то, что они уделяют большое внимание вьетнамской общине за рубежом и, в частности, в Аргентине.

Он сказал, что община держит себя в курсе ситуации на родине и всегда смотрит на родину.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ проинформировал присутствующих об основных итогах своего первого визита в Аргентину, отметив, что аргентинское руководство высоко оценило визит и тепло встретило вьетнамскую делегацию.

Он сказал, что он и аргентинские лидеры обсудили меры по развитию всестороннего партнерства между двумя странами во всех областях, по всем каналам и от центрального до местного уровня.

Высшее руководство Аргентины выразило надежду на развитие двусторонних отношений и установление стратегического партнерства в определенных областях, особенно в сельском хозяйстве.

Между тем, Вьетнам заинтересован в ускорении переговоров по соглашению о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), сказал он.

Он отметил, что Аргентина является одним из четырех всесторонних партнеров Вьетнама в латиноамериканском регионе. Двусторонняя торговля быстро выросла до 4,8 млрд долларов в прошлом году и зафиксировала рост на 40% за первые два месяца 2023 года. Обе стороны стремятся увеличить эту цифру до 10 млрд долларов в 2025 году. Однако инвестиционное сотрудничество по-прежнему остается скромным, он сказал.

Высший законодатель выразил надежду, что вьетнамская община хорошо интегрируется в принимающее общество, сохраняя при этом язык и культуру Вьетнама.

Он попросил посольство Вьетнама сосредоточиться на развитии экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, прокладывая путь к открытию прямого авиасообщения между двумя сторонами.

Председатель НС также подтвердил постоянную политику Партии и государства, рассматривающую вьетнамскую общину за границей как неотъемлемую часть народа. Он сказал, что в заключении Политбюро 12-KL/TW по делам вьетнамцев за границей особое внимание уделяется продвижению обучения вьетнамскому языку и созданию вьетнамской культуры за рубежом, а также инновационной сети, позволяющей сообществу вносить свой вклад на родину.

Он сказал, что НС работает над пересмотром, корректировкой и дополнением правовой системы, чтобы создать оптимальные условия для въезда, выезда и проживания на родине зарубежных вьетнамцев.

По этому случаю председатель НС Выонг Динь Хюэ вручил Орден дружбы Вьетнама Аргентинско-вьетнамскому институту культуры (ICAV) и его президенту Польди Марии Сосе.

Руководитель ICAV рассказала, что работает в институте 26 лет, очень любит Вьетнам, считает эту страну своей второй родиной.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Празднование 50-летия дипломатических отношений между Вьетнамом и Аргентиной: настоящее и будущее

Празднование «50-летия дипломатических отношений между Вьетнамом и Аргентиной: настоящее и будущее»

По сообщению спецкора ВИА, утром 25 апреля по местному времени в здании Министерства иностранных дел, внешней торговли и религии Аргентины в Буэнос-Айресе состоялось мероприятие, посвященное «50-летию дипломатических отношений между Вьетнамом и Аргентиной: Настоящее и будущее». Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ выступил на этом мероприятии с речью.
ПОДРОБНЕЕ

Top